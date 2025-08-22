Clima seco con lluvias dispersas en el sur y occidente se esperan este sábado 23 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del clima para este sábado -23 de agosto- se mantienen mayormente secas en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico de Cenaos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
El meteorólogo Mario Centeno explicó que en horas de la tarde el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico provocará precipitaciones débiles y dispersas, acompañadas de actividad eléctrica aislada sobre las regiones sur y sur occidente.
“El resto del país continuará con un ambiente estable y seco durante la mayor parte de la jornada”, indicó Centeno en su informe.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el Caribe oscilará entre uno y tres pies de altura, mientras que en el Golfo de Fonseca se esperan olas de dos a cuatro pies.
Temperaturas por departamento
Las temperaturas variarán de acuerdo con cada región. Para Tegucigalpa, se pronostica una máxima de 29 y una mínima de 18 grados Celsius.
En la zona central se espera una máxima de 32 y mínima de 20 grados, mientras que en la región insular los termómetros marcarán hasta 32 como máxima y 27 como mínima.
En la región norte se reportará la temperatura más alta del país, con hasta 34 de máxima y 24 de mínima. En el oriente se alcanzarán 33 de máxima y 18 de mínima.
El sur será la zona más calurosa, con una máxima de 37 y mínima de 24 grados, mientras que en el occidente los valores oscilarán entre los 30 de máxima y 13 de mínima.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).