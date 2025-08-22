Clima seco con lluvias dispersas en el sur y occidente se esperan este sábado 23 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del clima para este sábado -23 de agosto- se mantienen mayormente secas en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico de Cenaos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

El meteorólogo Mario Centeno explicó que en horas de la tarde el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico provocará precipitaciones débiles y dispersas, acompañadas de actividad eléctrica aislada sobre las regiones sur y sur occidente.

“El resto del país continuará con un ambiente estable y seco durante la mayor parte de la jornada”, indicó Centeno en su informe.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el Caribe oscilará entre uno y tres pies de altura, mientras que en el Golfo de Fonseca se esperan olas de dos a cuatro pies.