Horarios de los cortes de luz en el Distrito Central y otras zonas este 23 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central en Francisco Morazán; Puerto Cortés y Omoa, en Cortés; Quimistán, en Santa Bárbara; y El Progreso, Yoro, son las zonas de Honduras que se verán afectadas por la falta de energía eléctrica este sábado 23 de agosto. ¿Cuáles son los horarios? La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que los cortes de luz son programados en diferentes horarios, según el calendario semanal compartido. A continuación, le compartimos el listado de los barrios, colonias y residenciales que no tendrán luz durante este día:

Distrito Central, Francisco Morazán de 12:00 a 2:00 a.m.

Col. Superación, col. Gracias a Dios, col. Espíritu Santo, col. Santa Cecilia, plantel de Columbus, El Carrizal, col. Cantarero López, col. Lincoln, col. Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, col. Lomas del Norte, col. Brisas del Norte, laguna de El Pedregal, zonas aledañas a la salida del norte, col. Smith, Jardines de El Carrizal, col. San Juan Bosco, parte de col. Nueva Providencia y zonas aledañas, col. José Duarte n.º 2, 3 y 4, col. Divino Paraíso, col. Ulloa, col. Nueva Capital, col. Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, col. José Duarte n.º 1, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel y Altos de La Laguna, Arturo Quezada, Israel Sur, col. David Betancourt, El Mogote, Nueva Jerusalén, La Soledad, Ramón Amaya Amador, Lindavista, Monte de los Olivos, col. Berlín, col. José Trinidad Cabañas, col. Nueva España y zonas aledañas.

Puerto Cortés y Omoa de Cortés, y Quimistán, Santa Bárbara de 8:00 a.m. a 9:00 a. m.

Col. Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, plantel Fertiagroh, parque acuático Safari, bo. Medina, quebrada El Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, col. Las Torres, sector Cuerera, col. Emsland, La Tequera, col. Lempira, col. Unión I, col. Unión II, Zapadril Arriba, Zapadril Abajo. Plantel Seaboard Marine, col. 9 de Diciembre, col. Cerro Mar, Fértica, cementerio municipal, col. Centenario, Agua Pingüino, bo. Palermo, Mieles y Alcoholes, instituto Franklin D. Roosevelt, callejón 3-H, hospital del Caribe, res. Caribbean Hills, Iamat Export, res. Sindicato Municipalidad, oficinas del Seguro Social. Res. Palma Real, res. Magdalena, res. El Doral, Río Mar I y II, col. Brisas del Mar, Guameru, hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita, sector Puente Piedra, res. Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, res. El Zapote, Bellos Horizontes. Los Perdomos, San Antonio, aldea La Pita, Aguacaliente, Buena Vista, Río Arriba, col. Los Maestros, hotel Playa y Club Náutico, ZIP Calpules, res. Costa Mar, res. Vista Mar, hacienda Los Ustariz). Omoa(col. Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulián Campo, Rancho Santa Ana, River Park, posta policial de Tránsito, Tulián Río, Los San Juanes, Los Limoncitos, Barbachele, San Rafael, bombas de agua de Puerto Cortés, La Pista, hacienda French, Lomas Bello Mar, acantilados del Caribe. Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocón, La Venada, municipalidad de Omoa, bo. Las Lomas, Los Amates, col. Costa Rica, La Suárez, col. Marbella, col. Brisas del Caribe, col. Nicaragüenses, esc. Marítima, Gases del Caribe, bo. La Playa, Las Salinas. Bo. Las Flores, museo y castillo San Fernando, Viña del Mar, bo. San Antonio, Las Acacias, generadora Los Laureles, La Mota, res. Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, Milla 3, Milla 4, Milla 5, San Marcos, Chachahuala, esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, res. Masca, res. Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel. Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, aduana de Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, generadoras hidroeléctricas Los Laureles, Cuyamel, San Carlos y Cortecito).

Puerto Cortés, Cortés, y El Progreso, Yoro de 8:00 a 9:00 a. m.