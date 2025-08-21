Equipo valorado en L1,100 millones sin usar en Palmerola

Erick Spears, representante legal de PIA, declaró a EL HERALDO Plus que la falta de operación de estos equipos afecta directamente a las aerolíneas, ya que implica <b>entre 15 y 20 minutos adicionales en tiempo y consumo de combustible al tener que dar la vuelta en Toncontín</b>. También impide que el aeropuerto alcance la categoría 1 en seguridad internacional.Señaló que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/ministro-de-la-sit-denuncia-irregularidades-concesionaria-aereopuerto-palmerola-GE14239249" target="_blank">Mauricio Ramos, en su calidad de titular de la SIT</a>, se declaró en rebeldía contra Palmerola en una conferencia de prensa.“Fue cuando nosotros decidimos defendernos públicamente, y le dijimos: señor, usted tiene 200 oficios que no nos ha contestado. Y eso no es rebeldía, es omisión de los deberes de los funcionarios, es prevaricato administrativo”, expresó Spears.Ante esa situación, decidieron acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).“¿Cuál es una de las reclamaciones propias de nosotros? Es que nos entreguen las obras; en aquel momento no sabíamos que ya estaban recepcionadas por parte de ellos”, cuestionó. Posteriormente, la embajada de España comunicó que fueron entregadas desde 2022.Con la llegada del nuevo ministro de la SIT, Octavio Pineda, “a dos semanas de asumir el cargo, nos convocó a una reunión. Firmamos un memorándum de entendimiento el 20 de enero de 2024, en el cual se establecen las bases de los problemas y cómo abordarlos”, relató.A partir de ese acuerdo, PIA decidió retirar de forma unilateral la demanda ante el CIADI como muestra de buena fe. No obstante, todo se estancó, ya que las obras llevan dos años sin uso y ahora deben ponerse a punto con una nueva inversión para garantizar su funcionalidad.El ministro de la SIT declaró este jueves que “mucho del tema de la degeneración de esta situación que hoy nos encontramos fue por malas decisiones anteriores. Estas obras las tuvo que haber hecho el concesionario, no el concedente”.