Octavio Pineda admite retrasos en sistemas de radar de Palmerola, pero culpa a la SAPP

Tegucigalpa, Honduras.- Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), se refirió al sistema de aeronavegación (radares) del Aeropuerto Internacional de Palmerola y dejó entrever que no ha existido una solución por culpa de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP). El funcionario inició explicando que "la concesión del contrato de Palmerola se dio en el gobierno anterior y lo que se dio entre el 2020 y 20221 es que el expresidente Juan Orlando Hernández le pidió a la concesionaria PIA empezar las operaciones anticipadamente, el concesionario respondió que no tenían en ese momento toda la infraestructura y el Estado dijo que haría la torre de control junto a las luces de pista y los radares", dijo a HCH.

El presidente del Consejo de Administración de Palmerola International Airport (PIA), Erick Spears, manifestó que le corresponde al Estado, por medio de la SIT, dar respuesta sobre los radares, algo de lo cual se defendió Pineda. "Esas obras fueron financiadas por el fondo Honduras-España. Cuando yo asumo la SIT en enero del 2024 firmo dos memorándums de entendimiento donde se hablaba de la terminal de carga, que ya está en funcionamiento y a su vez PIA retira la demanda ante el CIADI de aproximadamente 12 millones de dólares". Añadió que "este año hicimos un acuerdo entre partes para los artículos que hablan sobre las entregas, porque para que estas obras finalicen se tienen que invertir un millón o un millón de dólares. Nosotros hacemos un acuerdo y entra la SAPP diciendo que el acuerdo es nulo y hasta amenazando con Fiscalía. No existe tal tema de China con Palmerola".