Octavio Pineda admite retrasos en sistemas de radar de Palmerola, pero culpa a la SAPP

Octavio Pineda, ministro de la SIT, reconoció que Palmerola no tiene radares, pero afirmó que la culpa no es de su secretaría

  • 21 de agosto de 2025 a las 14:12
Octavio Pineda se refirió al tema de los radares en la terminal aérea de Palmerola.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), se refirió al sistema de aeronavegación (radares) del Aeropuerto Internacional de Palmerola y dejó entrever que no ha existido una solución por culpa de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP).

El funcionario inició explicando que "la concesión del contrato de Palmerola se dio en el gobierno anterior y lo que se dio entre el 2020 y 20221 es que el expresidente Juan Orlando Hernández le pidió a la concesionaria PIA empezar las operaciones anticipadamente, el concesionario respondió que no tenían en ese momento toda la infraestructura y el Estado dijo que haría la torre de control junto a las luces de pista y los radares", dijo a HCH.

Por culpa de la SIT no operan radares ni luces de navegación

El presidente del Consejo de Administración de Palmerola International Airport (PIA), Erick Spears, manifestó que le corresponde al Estado, por medio de la SIT, dar respuesta sobre los radares, algo de lo cual se defendió Pineda.

"Esas obras fueron financiadas por el fondo Honduras-España. Cuando yo asumo la SIT en enero del 2024 firmo dos memorándums de entendimiento donde se hablaba de la terminal de carga, que ya está en funcionamiento y a su vez PIA retira la demanda ante el CIADI de aproximadamente 12 millones de dólares".

Añadió que "este año hicimos un acuerdo entre partes para los artículos que hablan sobre las entregas, porque para que estas obras finalicen se tienen que invertir un millón o un millón de dólares. Nosotros hacemos un acuerdo y entra la SAPP diciendo que el acuerdo es nulo y hasta amenazando con Fiscalía. No existe tal tema de China con Palmerola".

Excongresista de EE UU cuestiona radares apagados en base aérea de Palmerola

Según acotó Octavio Pineda, está pendiente el tema de los radares, pero es la SAPP quien no deja que avancen las obras.

"La inversión es para las luces de la pista permanente, la central eléctrica que alimenta esas luces de pista permanente, la torre de control con toda la ayuda de aeronavegación. Es lamentable que los aviones tengan que pasar por la torre de control de Toncontín para después bajar en Palmerola", puntualizó.

Recientemente, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, afirmó que Honduras no dispone de radares para el combate del narcotráfico.

