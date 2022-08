Fuerzas Armadas buscan radares de Estados Unidos para combatir el narcotráfico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al inicio de este gobierno las autoridades estadounidenses vieron que había interés de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, ya que Honduras es un punto clave para los carteles de la droga que operan desde Sudamérica hasta el norte del continente.

No obstante, para desarrollar ese trabajo se necesita logística y la falta de equipo es otra de las grandes debilidades que tienen las Fuerzas Armadas (FF AA) debido a los malos y sospechosos procesos de compra que se ejecutaron en las administraciones pasadas.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidenció que los dos radares que las FF AA le compraron a la empresa israelí Mer Security and Communication Systems Ltd por un costo de 25 millones de dólares están inoperables y el territorio hondureño está más expuesto a la penetración del narcotráfico.