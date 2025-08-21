Distrito Central y San Pedro Sula sin luz este viernes 22 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Para este viernes 22 de agosto, el Distrito Central, Francisco Morazán, y San Pedro Sula, Cortés, se verán afectados ante los cortes de luz programados en diferentes horarios.

Según lo informado en el calendario semanal compartido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la falta de energía eléctrica es debido a los trabajos de mantenimiento que estarán realizando las cuadrillas de trabajo de la empresa.

Por lo anterior, la ENEE recomienda tomar medidas a los habitantes de las aldeas, colonias, barrios y residenciales mencionados en el siguiente listado: