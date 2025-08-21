Distrito Central y San Pedro Sula sin luz este viernes 22 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Para este viernes 22 de agosto, el Distrito Central, Francisco Morazán, y San Pedro Sula, Cortés, se verán afectados ante los cortes de luz programados en diferentes horarios.
Según lo informado en el calendario semanal compartido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la falta de energía eléctrica es debido a los trabajos de mantenimiento que estarán realizando las cuadrillas de trabajo de la empresa.
Por lo anterior, la ENEE recomienda tomar medidas a los habitantes de las aldeas, colonias, barrios y residenciales mencionados en el siguiente listado:
Distrito Central, Francisco Morazán de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Colonia Predios del Recreo, colonia Venecia, colonia Las Torres y parte de la colonia La Rosa.
San Pedro Sula, Cortés de 7:00 a. m. a 8:00 a. m. y 4:00 p. m. a 7:00 p. m.
Calpules, plantel Tropigas, ZIP Castillo, Microenvases, bodegas Warehouse, Palma Real II y III, fábrica Postelsa, Lear Calpules, Hondeldysis, Central de Ingenios, gasolinera Uno El Triángulo, Villa Dulce Hogar, col. Quintas El Dorado, reparto Los Ángeles, col. Reparto La Esperanza, col. Rivera Hernández, col. Sinaí, col. Central.
Col. Brisas del Sauce, col. Centralita, villas Rosalía, ZIP Saint Andrews, col. 6 de Mayo, La Cuchilla, Santa Marta, La Montañita, La Frontera, col. Asentamientos Humanos, col. Llanos de Sula I, II, III y IV, col. Alfonso Lacayo, col. Santa Venecia, Luke I y II, res. Villa Valencia, col. Las Torres, col. Los Olivos, col. Guaymuyas, col. Nueva Jerusalén, col. San Cristóbal.
Col. San Sebastián (sur), col. La Pradera, Calpules, col. Planes de Calpules, col. Del Valle, Dirección Policial de Investigaciones (DPI), col. Municipal, col. El Periodista, col. Villa Asturias I y II, col. San Sebastián (sur), Dirección General de Tránsito N.O., Caderh, Copeco, col. La Pradera, col. Sandoval Sorto, col. Reparto Lempira, El Sauce, Central de Abastos.
Col. La Trinidad, Triunfo de la Fe, col. Felipe Zelaya, col. Flor de Cuba, col. El Hogar I y II, col. José Manuel Arriaga I y II, col. Los Laureles, col. Roberto Larios Silva, col. Los Prados I, col. Sitradima, col. Bodegas de Jucutuma I, II y III, col. Real del Campo II, aldea Ticamaya, Villa Zoila, Flor del Valle, caserío El Coyolar, Aparta Hotel Villa Nuria, Astrocartón, Econored, crematorio municipal, Dagaz.