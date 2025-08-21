  1. Inicio
Pelea entre jugadores, locura por Supremo y los famosos tiktokers hondureños fueron presentados

Cientos de personas llegaron a la presentación oficial de los tiktokers previo al partido entre Honduras vs El Salvador; estas fueron las grandes sorpresas

  • 21 de agosto de 2025 a las 18:29
Así se vivió la presentación oficial de jugadores previo al partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador.

Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya.
Cientos de personas llegaron hasta las instalaciones de una reconocida tienda en San Pedro Sula para ver a sus creadores de contenido favoritos.

El evento se describe como la presentación oficial de los jugadores que formarán parte del encuentro deportivo entre tiktokers de Honduras y EL Salvador.

La primera delegación en llegar fue la salvadoreña. Cabe recordar que en el juego de ida disputado en El Salvador terminaron ganando 3-2.

Riky es uno de los líderes de los guanacos y parte fundamental en la creación de estos eventos deportivos.

"Payasito" Osorto fue la gran figura en el último partido. Anotó dos goles ante Honduras.

La aifición sacó sus celulares para grabar a los tiktokers salvadoreños en su llegada al centro comercial.

Se respira un ambiente de felicidad en esta presentación oficial a pocas horas del arranque del partido.

El creador de contenido Yeik causó furor al llegar enmascarado al evento.

La "Moisito" sacó los pasos prohibidos y se puso a bailar la tradicional punta hondureña.

Ricky no llegó solo y se hizo acompañar de su bella novia, la catracha Katherine Diaz.

Así posó el equipo salvadoreño para el lente de EL HERALDO.

"Moisito" pone el ambiente y también es una de las mejores en la zona baja de los guanacos.

Dos futbolistas de El Salvador estuvieron a punto de arma una pelea pero todo quedó en buenos terminos.

Supremo fue uno de los primeros en llegar por parte de la selección de tiktokers hondureños. Posó juntos a Ricky y Yeik, demostrando gran hermandad entre ambos equipos.

El creador de contenido catracho llegó bien escoltado por varios elementos de seguridad privada.

Supremo posó junto a sus seguidores, quienes llegaron para mostrarle su apoyo de cara al partido ante El Salvador.

Paty Burgos fue otras de las solicitadas por su gran carisma que la caracteriza.

La cholomeña se abrazó con el creador de contenido Ricky.

Corina García maneja las redes de Supremo y en las últimas semanas ha ganado popularidad por su linda forma de ser.

Parte del plantel de tiktokers hondureños que jugarán mañana viernes ante El Salvador.

Raphinha hondureño, Dembele hondureño y Fila posan para el lente de EL HERALDO.

Barbarito estuvo al hilo de ser expulsado de la concentración de la "H" por actos de indisciplina.

Bryan la Playa es el mejor jugador de los tiktokers hondureños y es titular fijo para mañana en el Morazán.

Así fue la llegada de DJ Chaval, miembro de los Hijos de Morazán.

"UYUYUY" se popularizó en redes sociales por sus ocurrencias. Moverá los hilos del la Bicolor ante los guanacos.
Shin Fujiyama posó con Supremo y es otro de los famosos que llegaron al evento de este jueves.

El loco de la selva es el entrenador de los titkokers catrachos.

Así celebraron los jugadores de la selección de tiktokers hondureños.

El plantel se muestra positivo y quieren ganarle mañana a El Salvador.

