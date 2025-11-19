Así inicia el armado de las primeras maletas electorales para las elecciones generales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó el armado de las primeras maletas electorales para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
La presidenta propietaria del organismo, Ana Paola Hall, compartió en sus redes sociales un video que muestra el proceso en marcha dentro del Centro Logístico Electoral (CLE) en Tegucigalpa.
La divulgación del material se produjo horas después de que Hall desmintiera información publicada por las Fuerzas Armadas sobre la impresión de papeletas.
"Debemos aclarar que no hay retraso en la impresión de papeletas y que las adjudicaciones principales están hechas", expresó la consejera.
En la grabación difundida más tarde, se observa al personal del CLE armar manualmente las maletas electorales, incorporando papeletas, actas y el resto del material que utilizarán las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Cada caja recibe luego un sticker con información específica y un código QR para certificar la legalidad del contenido.
Las primeras maletas que se están confeccionando corresponden al departamento de Atlántida, debido a que sus papeletas ingresaron al centro desde el lunes 17 de noviembre.
A medida que arriben los demás lotes, continuará la maquila del resto del material electoral.
"La maquila de la primera maleta de las elecciones generales 2025. ¡Agradezco el esfuerzo del equipo de personas que contribuye en la construcción del proceso! ¡Avanzamos firmes hacia las próximas elecciones!", escribió Hall al publicar el video.
Todas las maletas serán selladas con cinta adhesiva de alta resistencia y solo podrán abrirse a partir de las 6:00 de la mañana del domingo 30 de noviembre, cuando dé inicio oficialmente la jornada electoral.