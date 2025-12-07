Resultados reñidos entre PL y PN y sin actualizaciones: Honduras cumple una semana tras elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Una semana después de las elecciones generales celebradas en Honduras, el país sigue sin conocer los resultados, mientras conteo oficial no se actualiza desde el viernes, aumentando la incertidumbre y atizando las denuncias de irregularidades. El escrutinio se detuvo desde el pasado viernes sin que los hondureños supieran, sino hasta más de 24 horas después, que obedeció a "problemas técnicos", según declararon las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López. Hall, consejera presidenta del CNE, dijo que quería "dejar muy claro" que ese organismo "tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua", pero que la falla ha obedecido a "problemas técnicos ajenos al pleno" y "ajenos a nuestro equipo técnico, y propios de la empresa adjudicada (ASD, de Colombia), para disminuir la incertidumbre" entre los hondureños.

El proceso electoral en Honduras también ha sido empañado por marcadas diferencias y agrias confrontaciones entre los tres consejeros del CNE, que son militantes de los tres partidos mayoritarios del país: el izquierdista Libertad y Refundación (Libre) y los conservadores Nacional y Liberal. Esas diferencias se vieron nuevamente reiteradas el sábado, cuando el consejero del partido Libre, Marlon Ochoa, no compareció ante la prensa con Hall y López, cuando por norma siempre deben hacerlo los tres, salvo algún imprevisto. "El diseño preconcebido con el Consejo Nacional Electoral lastimosamente no ha sido posible por problemas técnicos ajenos a la voluntad de quienes tienen enfrente. Nosotros seguimos trabajando con vehemencia, mientras otros buscan municiones para desarmar el proceso y su legitimidad. Todos los problemas técnicos evidencian la dependencia que se tiene en el diseño legislativo establecido para el Consejo Nacional Electoral, con empresas a las cuales deben adjudicarse", recalcó López.

Incertidumbre y mucha suspicacia