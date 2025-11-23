Aldana asegura que Libre ha estado bajo ataques “perversos” durante sus 4 años de gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Aldana, candidato a alcalde de la ciudad de Tegucigalpa por Partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que, desde el primer día de gobierno, han recibido ataques “bajos” y “perversos”, durante su cierre de campaña en el Distrito Central. “Hoy, como el primer día de gobierno, no se hacen esperar los ataques groseros, perversos y bajos a los que hemos estado sometidos estos cuatro años”, aseguró Aldana. Agregó que "frente a los ataques despiadados de unos pocos, pensaron que nos iban a amilanar (intimidar), no saben que este corazón está lleno de fuerza, energía, talento, amor, compromiso y respaldo de todo este pueblo".

Con un tinte de humor, el actual alcalde capitalino continuó diciendo que "no sabían que se iban a enfrentar con 300 libras de puro amor. Hoy aquí, con la frente en alto y las manos limpias, les digo: El gordito no se va". El evento se desarrolló la tarde de este domingo -23 de noviembre- en el Nacional de Ingenieros Coliseum, en Tegucigalpa, donde una numerosa cantidad de personas acudieron para apoyar al oficialismo Entre fervor, gritos y el color rojo, la candidata presidencial, Rixi Moncada, y el postulante a alcalde, Jorge Aldana, emitieron sus últimos discursos de campaña política.