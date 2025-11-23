Aldana asegura que Libre ha estado bajo ataques “perversos” durante sus 4 años de gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Aldana, candidato a alcalde de la ciudad de Tegucigalpa por Partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que, desde el primer día de gobierno, han recibido ataques “bajos” y “perversos”, durante su cierre de campaña en el Distrito Central.
“Hoy, como el primer día de gobierno, no se hacen esperar los ataques groseros, perversos y bajos a los que hemos estado sometidos estos cuatro años”, aseguró Aldana.
Agregó que "frente a los ataques despiadados de unos pocos, pensaron que nos iban a amilanar (intimidar), no saben que este corazón está lleno de fuerza, energía, talento, amor, compromiso y respaldo de todo este pueblo".
Con un tinte de humor, el actual alcalde capitalino continuó diciendo que "no sabían que se iban a enfrentar con 300 libras de puro amor. Hoy aquí, con la frente en alto y las manos limpias, les digo: El gordito no se va".
El evento se desarrolló la tarde de este domingo -23 de noviembre- en el Nacional de Ingenieros Coliseum, en Tegucigalpa, donde una numerosa cantidad de personas acudieron para apoyar al oficialismo
Entre fervor, gritos y el color rojo, la candidata presidencial, Rixi Moncada, y el postulante a alcalde, Jorge Aldana, emitieron sus últimos discursos de campaña política.
Cabe destacar que, este fin de semana, todos los partidos políticos realizaron su cierre de campaña. El martes -25 de noviembre- comenzará el periodo de silencio electoral.
Las elecciones generales se celebrarán el próximo domingo 30 de noviembre, es decir, en menos de una semana. Las autoridades se preparan para que todo se desarrolle como corresponde.