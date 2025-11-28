¿Cómo puedo denunciar violaciones a la libertad de prensa y derechos humanos en estas elecciones?

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo 1 día de llevarse a cabo las elecciones generales en Honduras, organizaciones hondureñas anunciaron la apertura de la una "Mesa de Denuncias por Violaciones a la Libertad de Prensa, Libertad de Expresión y Otros Derechos Humanos”.
El espacio fue iniciativa Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y la Organización No Gubernamental de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (JOPRODEH)
El objetivo es documentar abusos y brindar apoyo a víctimas de violaciones a estos derechos, sin discriminación alguna, en concordancia con la Constitución de Honduras y los tratados internacionales de derechos humanos.
El mecanismo comenzó a operar este 28 de noviembre y atenderá denuncias antes, durante y después de los comicios. Pero, ¿cómo y dónde debo hacerlo?
Atención
Para recibir denuncias, se habilitó el número de teléfono 9556-0218, disponible las 24 horas del día, destinado a periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos que sientan vulnerados sus derechos.
Cabe mencionar que esta información también será difundida a través de redes sociales.
En Tegucigalpa, el Centro de Operaciones se ubicará en un hotel capitalino, donde estarán presentes representantes de ASOPODEHU, JOPRODEH y misiones internacionales que darán seguimiento a las denuncias.