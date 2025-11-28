¿Estarán funcionando los bancos con normalidad durante las elecciones generales?

Tegucigalpa, Honduras.- Este domingo 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños acudirán a las urnas para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales, mientras el sistema financiero del país se prepara para ajustar sus operaciones durante la jornada electoral. ¿Están operando las bancas hondureñas?
La directora de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), María Lidia Solano, informó que los bancos no brindarán atención presencial este domingo, con el fin de permitir que los empleados puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y sin inconvenientes.
Solano aclaró que esta medida aplica de manera general a todas las entidades bancarias, aunque algunas instituciones podrían mantener operaciones limitadas según sus políticas internas de servicio continuo.
“El objetivo principal es garantizar que los colaboradores puedan participar en el proceso electoral sin afectar la seguridad o el normal desarrollo de las elecciones”, señaló la directora de Ahiba.
A pesar de la suspensión de la atención física, los servicios electrónicos, incluidos cajeros automáticos (ATM), transferencias electrónicas (ACH) y transacciones con tarjetas de débito y crédito, operarán con normalidad, asegurando la continuidad de las operaciones financieras para los clientes durante la jornada electoral.
El sistema financiero retomará la atención presencial a partir del lunes 1 de diciembre. No obstante, se dará asueto a los empleados públicos que tenga que movilizarse fuera de la ciudad para ejercer el sufragio.
Solano enfatizó que con esta medida el sector bancario busca colaborar con el fortalecimiento de la participación ciudadana, contribuyendo a que los trabajadores ejerzan su derecho al sufragio de manera organizada y segura.
Hasta el momento, ninguna de las empresas bancarias ha brindado horarios de atención tras el retorno.