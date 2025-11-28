¿Estarán funcionando los bancos con normalidad durante las elecciones generales?

Tegucigalpa, Honduras.- Este domingo 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños acudirán a las urnas para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales, mientras el sistema financiero del país se prepara para ajustar sus operaciones durante la jornada electoral. ¿Están operando las bancas hondureñas?

La directora de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), María Lidia Solano, informó que los bancos no brindarán atención presencial este domingo, con el fin de permitir que los empleados puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y sin inconvenientes.

Solano aclaró que esta medida aplica de manera general a todas las entidades bancarias, aunque algunas instituciones podrían mantener operaciones limitadas según sus políticas internas de servicio continuo.