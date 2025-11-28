Honduras entra en cuenta regresiva para acudir este domingo a las urnas

Tegucigalpa, Honduras.-A pocas horas de que los hondureños acudan nuevamente a las urnas, el ambiente alrededor del proceso electoral se siente acelerado, técnico y cargado de expectativas.
En los pasillos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el movimiento no se detiene.
Los técnicos prueban sistemas y las instituciones ajustan sus relojes para llegar puntuales al domingo 30 de noviembre.
Mientras gran parte del país ya recibió el material electoral, en la capital los vehículos se alinean desde temprano en los predios del Instituto de Formación Profesional (Infop), listos para emprender el último tramo hacia los municipios de Francisco Morazán y el Distrito Central.
En medio del ritmo apretado, la consejera del CNE, Cossette López, ofrece un balance que mezcla prudencia y tranquilidad. Explica que durante la semana previa se han realizado pruebas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con una carga simultánea de actas.
“Ayer tuvimos unas pruebas técnicas sobre los sistemas de divulgación y escrutinio general que fueron bastante buenas, estamos contentos, y hoy tuvimos pruebas de carga en el sistema de al menos 8,000 actas simultáneamente”, detalla.
Añade: “Vamos a hacer pruebas de estrés, como lo denominan técnicamente”.
Las fallas registradas en el simulacro del TREP -reconoce- ya fueron corregidas. “Las empresas que tienen esta responsabilidad han trabajado fuertemente y se ha avanzado”, asegura.
López insiste una y otra vez en un punto jurídico clave: “El TREP por su naturaleza no tiene un valor legal, lo que tiene valor legal es la declaratoria”.
Y ante las acusaciones del Partido Libertad y Refundación (Libre) sobre supuestas vulneraciones del sistema, responde que “es algo que se les debe consultar a ellos”.
Recuerda, además, que solo el CNE tiene la potestad de emitir resultados oficiales:
“En las elecciones se gana o se pierde en democracia, eso son los resultados a los que se someten los candidatos de los partidos políticos cuando deciden participar en la contienda”
Antes de retirarse, deja una frase que sintetiza lo inevitable del 30 de noviembre:
“Habrá cuatro presidenciables perdedores y solamente un ganador, lo que lo convierte en una realidad inalterable”.
El traslado de material electoral avanza en paralelo.
El CNE reporta que el 90% de las maletas electorales ya está distribuido a nivel nacional y en las 12 ciudades de Estados Unidos donde funcionarán mesas de votación.
Queda por completar la ruta final: los municipios de Francisco Morazán.“Estamos bastante avanzados, ya están también en el Infop los vehículos que van a llevar el material a los municipios de Francisco Morazán y el Distrito Central”, indica López.
Las Fuerzas Armadas confirman que la entrega se realizará entre viernes y sábado. El jefe de las FF AA Roosevelt Hernández, explica que la planificación busca que el material esté instalado antes de las 6:00 de la mañana del domingo.
“El sábado saldrán todos los municipios, incluido el Distrito Central, hacia los centros de votación, para que a las 6:00 de la mañana todos los ciudadanos acudan masivamente a ejercer su voluntad”.
Mientras tanto, en los centros de acopio del país, el material de 16 departamentos ya está completo; solo Islas de la Bahía terminará su recepción entre jueves y viernes. Una distribución por etapasLa ruta de las maletas comenzó el 20 de noviembre.
Ese día, Atlántida fue el primer departamento en recibirlas, seguido de Colón. El 21, el operativo avanzó hacia Yoro y Copán; el 22 hacia Lempira, Intibucá y los 12 estados de Estados Unidos, donde votarán hondureños en el extranjero. El 23 de noviembre fue el turno de San Pedro Sula y Cortés; el 24, de Gracias a Dios.
El día 25 se abastecieron Valle, Olancho, Choluteca y El Paraíso; y el 26, Comayagua y La Paz. Islas de la Bahía concluyó su recepción entre el jueves y viernes de esa misma semana.
Con casi todo el país ya cubierto, el Distrito Central se convierte en el punto final de una distribución que, según las autoridades, avanza sin contratiempos.
Garantía
De su lado, la presidenta de la República, Xiomara Castro, garantizó un proceso electoral tranquilo.
“Siéntanse con la confianza de que este próximo domingo 30 de noviembre vamos a una fiesta cívica, vamos a elecciones de un nuevo gobierno que asumirá la conducción de cuatro años en este país. Que esa país y esa tranquilidad pueda reinar en el corazón de todos los hondureños en todos estos días que faltan y como fiesta cívica que podamos asistir a las urnas a ejercer el sufragio”, manifestó Castro.
Ante la desconfianza ciudadana a las Fuerzas Armadas, la mandataria, aseguró que están cumpliendo con su rol constitucional.
“Las Fuerzas Armadas están cumpliendo con la función que les corresponde, el gobierno está cumpliendo y ha cumplido con la función que le corresponde; hemos entregado a tiempo el presupuesto para las elecciones y hemos puesto a la disposición así como lo manda la Constitución a las Fuerzas Armadas al servicio de cumplir una función que constitucionalmente se les ha asignado”, acotó
A la par de la logística, el pleno del CNE trabaja en la aprobación de reglamentos de escrutinio y transmisión de resultados, mientras recibe a misiones de observación internacional que acompañarán el proceso.
Así, entre vehículos cargados de maletas, técnicos de sistemas y declaraciones que intentan transmitir calma, Honduras se acerca a un domingo que definirá su rumbo político. La cuenta regresiva ya empezó