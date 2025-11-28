Honduras entra en cuenta regresiva para acudir este domingo a las urnas

Tegucigalpa, Honduras.-A pocas horas de que los hondureños acudan nuevamente a las urnas, el ambiente alrededor del proceso electoral se siente acelerado, técnico y cargado de expectativas.

En los pasillos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el movimiento no se detiene.

Los técnicos prueban sistemas y las instituciones ajustan sus relojes para llegar puntuales al domingo 30 de noviembre.

Mientras gran parte del país ya recibió el material electoral, en la capital los vehículos se alinean desde temprano en los predios del Instituto de Formación Profesional (Infop), listos para emprender el último tramo hacia los municipios de Francisco Morazán y el Distrito Central.

En medio del ritmo apretado, la consejera del CNE, Cossette López, ofrece un balance que mezcla prudencia y tranquilidad. Explica que durante la semana previa se han realizado pruebas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con una carga simultánea de actas.

“Ayer tuvimos unas pruebas técnicas sobre los sistemas de divulgación y escrutinio general que fueron bastante buenas, estamos contentos, y hoy tuvimos pruebas de carga en el sistema de al menos 8,000 actas simultáneamente”, detalla.

Añade: “Vamos a hacer pruebas de estrés, como lo denominan técnicamente”.

Las fallas registradas en el simulacro del TREP -reconoce- ya fueron corregidas. “Las empresas que tienen esta responsabilidad han trabajado fuertemente y se ha avanzado”, asegura.

López insiste una y otra vez en un punto jurídico clave: “El TREP por su naturaleza no tiene un valor legal, lo que tiene valor legal es la declaratoria”.

Y ante las acusaciones del Partido Libertad y Refundación (Libre) sobre supuestas vulneraciones del sistema, responde que “es algo que se les debe consultar a ellos”.

Recuerda, además, que solo el CNE tiene la potestad de emitir resultados oficiales:

“En las elecciones se gana o se pierde en democracia, eso son los resultados a los que se someten los candidatos de los partidos políticos cuando deciden participar en la contienda”

Antes de retirarse, deja una frase que sintetiza lo inevitable del 30 de noviembre:

“Habrá cuatro presidenciables perdedores y solamente un ganador, lo que lo convierte en una realidad inalterable”.