Xiomara Castro: "Un nuevo gobierno asumirá la conducción de cuatro años en este país"

Durante el evento, la mandataria se refirió a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre y aseguró que habrá un nuevo gobierno en Honduras .

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro estuvo en Roatán , Islas de la Bahía, supervisando la primera etapa de remodelación del aeropuerto Juan Manuel Gálvez.

Castro Sarmiento hizo la invitación a la población para asistir sin miedo a los centros de votación, afirmando que será una fiesta cívica.

"Siéntanse con la confianza de que este próximo domingo 30 de noviembre vamos a una fiesta cívica, vamos a elecciones de un nuevo gobierno que asumirá la conducción de cuatro años en este país. Que esa país y esa tranquilidad pueda reinar en el corazón de todos los hondureños en todos estos días que faltan y como fiesta cívica que podamos asistir a las urnas a ejercer el sufragio", indicó la mandataria.

A su vez, aseveró que el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas han cumplido con su labor.

"Las Fuerzas Armadas están cumpliendo con la función que les corresponde, el gobierno está cumpliendo y ha cumplido con la función que le corresponde; hemos entregado a tiempo el presupuesto para las elecciones y hemos puesto a la disposición así como lo manda la Constitución a las Fuerzas Armadas al servicio de cumplir una función que constitucionalmente se les ha asignado", acotó.

Xiomara Castro evitó referirse al mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde pidió votar por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.