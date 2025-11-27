  1. Inicio
  2. · Honduras

Xiomara Castro: "Un nuevo gobierno asumirá la conducción de cuatro años en este país"

La presidenta Xiomara Castro hizo la invitación a la población para asistir sin miedo a los centros de votación

  • 27 de noviembre de 2025 a las 15:28
Xiomara Castro: Un nuevo gobierno asumirá la conducción de cuatro años en este país

La presidenta Xiomara Castro aseguró que habrá elecciones pacíficas en Honduras.

Foto: Cortesía gobierno de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro estuvo en Roatán, Islas de la Bahía, supervisando la primera etapa de remodelación del aeropuerto Juan Manuel Gálvez.

Durante el evento, la mandataria se refirió a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre y aseguró que habrá un nuevo gobierno en Honduras.

Las 10 promesas de campaña que Xiomara Castro no ha podido cumplir

Castro Sarmiento hizo la invitación a la población para asistir sin miedo a los centros de votación, afirmando que será una fiesta cívica.

"Siéntanse con la confianza de que este próximo domingo 30 de noviembre vamos a una fiesta cívica, vamos a elecciones de un nuevo gobierno que asumirá la conducción de cuatro años en este país. Que esa país y esa tranquilidad pueda reinar en el corazón de todos los hondureños en todos estos días que faltan y como fiesta cívica que podamos asistir a las urnas a ejercer el sufragio", indicó la mandataria.

A su vez, aseveró que el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas han cumplido con su labor.

"Las Fuerzas Armadas están cumpliendo con la función que les corresponde, el gobierno está cumpliendo y ha cumplido con la función que le corresponde; hemos entregado a tiempo el presupuesto para las elecciones y hemos puesto a la disposición así como lo manda la Constitución a las Fuerzas Armadas al servicio de cumplir una función que constitucionalmente se les ha asignado", acotó.

Xiomara Castro evitó referirse al mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde pidió votar por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Fotos de los primeros años de matrimonio entre Xiomara Castro y ‘Mel’ Zelaya

Entre las mejoras que se hicieron al aeropuerto Juan Manuel Gálvez está la ampliación de 4,900 m², una nueva sala de espera para 1,200 pasajeros, tres bandas de equipaje nuevas, modernización del área de migración con ocho módulos en salidas internacionales, 128 nuevos espacios de estacionamiento y un lobby de check-in completamente equipado.

El Servicio Aeroportuario Nacional ha destinado dos mil millones de lempiras para la remodelación del aeropuerto de Roatán y el Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias