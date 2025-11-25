Ecuador exige garantías para un proceso electoral independiente en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La embajadora de Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Mónica Palencia, expresó el respaldo de su país a la observación internacional y a los esfuerzos para garantizar un proceso electoral libre, transparente e imparcial en Honduras.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, convocada para abordar la situación electoral hondureña, Palencia destacó la importancia de que las instituciones del país puedan actuar con plena independencia y sin interferencias que pongan en riesgo la confianza ciudadana.

La diplomática subrayó que Ecuador mantiene un compromiso firme con la defensa de la democracia en la región y con el acompañamiento respetuoso a los Estados miembros, en estricto apego al principio de no intervención.

A continuación su declaraciones íntegras

La cuestión de Honduras ha quedado clara. Al mismo tiempo, se toma nota de la decisión del Consejo Nacional Electoral hondureño de aprobar por unanimidad —y lo destaco, por unanimidad— la acreditación de la misión de congresistas bipartidistas de los Estados Unidos para observar las próximas elecciones del 30 de noviembre, la cual se suma a los observadores internacionales, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA.

Esta decisión, posterior a la convocatoria de este Consejo Permanente, debe ser un insumo para la reflexión de la Organización de los Estados Americanos.

Hay interés de los países de la región en apoyar a las instituciones hondureñas en el desarrollo de un proceso libre, justo y transparente, administrado por autoridades hondureñas imparciales. Desde la perspectiva de la República del Ecuador, hay tres aspectos fundamentales.

Primero, el Ecuador considera esencial contribuir, con pensamiento y acción, al fortalecimiento de la vigilancia y respeto de los procesos democráticos de la región y, en este caso, de nuestro querido Estado centroamericano Honduras, tierra de grandes, que hemos conocido gracias a la pluma de Antonio Vallejo, Ramón Rosa y Medardo Mejía, entre otros; y que hemos sentido junto a grandes como Froylán Turcios, quien elevó su voz en la “oración hondureña” para decir: “Bendiga Dios la tierra en que nací, libre y civilizada”.

El Ecuador mantiene un firme compromiso de acompañar el sostenimiento de las democracias en las Américas.

La República del Ecuador, respetuosa del principio de no intervención, considera procedente estar junto a los ciudadanos hondureños, sus habitantes y cada uno de los poderes y funciones de ese Estado en su conformación como república libre.

Bajo el principio de cooperación internacional, aportar a la paz, la libertad y la democracia es un deber americano ineludible.

Hacemos eco del espíritu contenido en la Carta Democrática Interamericana, instrumento fundamental de nuestro sistema hemisférico, que reafirma la democracia como un derecho de los pueblos y una responsabilidad de los gobiernos.

Su aplicación constituye un compromiso colectivo para preservar el orden constitucional, la transparencia electoral y las conductas humanistas.

La Carta Democrática nos llama a actuar colectivamente para preservar la democracia ante cualquier amenaza. Quienes nos hemos unido a esta convocatoria lo hacemos no para interferir, sino con absoluto respeto a la soberanía hondureña, para acompañar y asegurar que las instituciones cuenten con el espacio, las garantías y el respaldo necesarios para cumplir su mandato constitucional.

Segundo, el Ecuador se unió al pedido de esta sesión extraordinaria, entre otros motivos, con el objetivo de visibilizar la situación expuesta por la Misión de Observación de la OEA. Ese objetivo ha sido alcanzado.

Tercero, la Carta de la OEA reconoce la democracia representativa como condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo del hemisferio.

La Carta Democrática Interamericana reconoce la importancia de las misiones de observación como herramientas esenciales para fortalecer la transparencia y la integridad electoral.

Bajo el amparo de los principios que guían el actuar de la comunidad interamericana, el Ecuador expresa su respaldo a un trabajo técnico e independiente de la misión de observación electoral en Honduras y reitera la importancia de lo siguiente: que el Consejo Nacional Electoral pueda ejercer sus funciones de manera independiente y sin interferencias; que se adopten medidas para fortalecer la seguridad de los funcionarios e instalaciones electorales; y que se garanticen recursos, calendarios y procedimientos claros para el desarrollo de elecciones confiables y verificables.

Señor presidente, el Ecuador hace votos porque la cultura de institucionalidad internacional de la OEA, que ya ha sido sembrada, sea un soporte evidente para que el pueblo hondureño pueda mantener un clima de confianza, seguridad y respeto en su proceso electoral, con la presencia de una misión de observación resguardada de la mejor manera.

Para el Ecuador, la defensa del Estado de derecho, la separación de poderes y la institucionalidad democrática son compromisos permanentes. Concluimos. Decíamos hace unos minutos que Rubén Darío refirió que Honduras tiene todo el talento del mundo.

Y sí, lo tiene, y tiene mucho más. Tiene hombres y mujeres que quieren vivir con voto libre e informado, en democracia, con seguridad política y jurídica y con desarrollo.

Y lo único válido es garantizar el respeto de su voto y, después de ello, actuar en consecuencia.