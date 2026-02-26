MP ejecuta ocho allanamientos contra Los Mendoza en Lempira

Las diligencias son coordinadas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), que mantiene abiertas varias líneas de investigación por tráfico de drogas, armas y explosivos, además de posibles nexos con el tráfico de personas. De acuerdo con las autoridades, esta organización tendría presencia en distintos departamentos del occidente del país.

Lempira, Honduras.- El Ministerio Público ejecutó este jueves ocho allanamientos de morada en el municipio de Piraera, Lempira , en el marco de una operación dirigida contra una estructura criminal conocida como “Los Mendoza”, señalada por su presunta vinculación con delitos relacionados al crimen organizado.

Según el ente acusador, a la estructura también se le investiga por su supuesta participación en la desaparición de varias personas en el municipio de San Antonio, Intibucá, hechos registrados el 18 de diciembre de 2023. Las hipótesis preliminares apuntan a que estos sucesos habrían dejado como resultado la muerte de al menos cinco víctimas.

El objetivo de los allanamientos es recolectar indicios relacionados con el tráfico de drogas, armas de fuego, municiones y explosivos, así como evidencias vinculadas al delito de lavado de activos y trata de personas. Asimismo, se pretende ejecutar órdenes de captura contra miembros de la organización.

El Ministerio Público recordó que el pasado 28 de enero de 2026 se realizó un fuerte decomiso contra esta misma estructura, en el que se incautó cocaína, armas de fuego de uso permitido y prohibido, granadas de fragmentación, municiones de distintos calibres y chalecos antibalas, durante operativos autorizados por la vía judicial.