Matan a vendedor de jugos frente a su familia en feria de La Campa, Lempira

Lempira, Honduras.- Un vendedor de jugos naturales fue asesinado a disparos frente a su familia durante un concierto alusivo al cierre de la feria patronal en el municipio de La Campa, Lempira, la noche del pasado miércoles 25 de febrero.

La víctima fue identificada como Eddy Hernández Rodríguez, de 39 años de edad, quien se encontraba a pocos metros del evento ofreciendo jugos naturales.

Según el relato de testigos, dos hombres desconocidos llegaron al lugar al filo de las 11 de la noche y sin mediar palabras abrieron fuego en contra la humanidad del vendedor frente a su esposa, hija y civiles que se encontraban en el lugar.