Matan a vendedor de jugos frente a su familia en feria de La Campa, Lempira

Lempira, Honduras.- Un vendedor de jugos naturales fue asesinado a disparos frente a su familia durante un concierto alusivo al cierre de la feria patronal en el municipio de La Campa, Lempira, la noche del pasado miércoles 25 de febrero.
La víctima fue identificada como Eddy Hernández Rodríguez, de 39 años de edad, quien se encontraba a pocos metros del evento ofreciendo jugos naturales.
Según el relato de testigos, dos hombres desconocidos llegaron al lugar al filo de las 11 de la noche y sin mediar palabras abrieron fuego en contra la humanidad del vendedor frente a su esposa, hija y civiles que se encontraban en el lugar.
El cuerpo de Hernández quedó tendido a la orilla de la calle, cerca de la hielera donde tenía los jugos que vendía durante el cierre de la feria.
La víctima era originaria del municipio de Santa Cruz, Lempira, pero residía en la comunidad de Nueva Esperanza, perteneciente al municipio de La Campa, donde era conocido por su oficio.
Tras el ataque, los malhechores se dieron a la fuga. Autoridades de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen.
El cadáver de la víctima fue levantado por miembros de Medicina Forense para luego trasladarlo hacia la morgue con la finalidad de la respectiva autopsia.
Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen, la identidad y paradero de los hechores, pero las autoridades manifestaron que iniciaron investigaciones sobre el hecho.