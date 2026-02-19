A disparos le quitan la vida a joven en la colonia 28 de Marzo de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un hecho sangriento se registró la tarde de este jueves -19 de febrero- en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa, capital del país, donde fue asesinado un joven.

El hecho ocurrió exactamente en la calle Las Ciruelas, entre las 1 y media y 2 de la tarde.

Versiones indican que hombres desconocidos llegaron hasta el lugar donde se encontraba el joven, tras presuntamente recibir una llamada. Este habría sido amenazado y, tras intentar escapar, lo siguieron y le dispararon en reiteradas ocasiones.