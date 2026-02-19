  1. Inicio
A disparos le quitan la vida a joven en la colonia 28 de Marzo de la capital

El joven Steven Alejandro García fue asesinado a disparos por sujetos desconocidos, quienes se dieron a la fuga tras cometer el crimen; se desconoce su paradero

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 15:00
El cuerpo de Steven Alejandro García quedó tendido en el suelo, el cual fue cubierto con una sábana blanca por las autoridades.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un hecho sangriento se registró la tarde de este jueves -19 de febrero- en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa, capital del país, donde fue asesinado un joven.

El hecho ocurrió exactamente en la calle Las Ciruelas, entre las 1 y media y 2 de la tarde.

Versiones indican que hombres desconocidos llegaron hasta el lugar donde se encontraba el joven, tras presuntamente recibir una llamada. Este habría sido amenazado y, tras intentar escapar, lo siguieron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Una mujer, posible familiar del joven, se encontraba llorando desconsoladamente en la escena.

 (Foto: Estalin Irías| EL HERALDO)

El joven fue identificado de manera preliminar como Steven Alejandro García, de 16 años de edad, quien residia en el barrio Las Brisas del mismo lugar. Su cuerpo quedó tendido en el suelo.

La escena fue acordonada por miembros de la Policía Nacional, a la espera de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico de la víctima.

Fotos tomadas por EL HERALDO en el lugar, muestran a una mujer visiblemente afectada por la muerte del menor. Se desconoce el móvil del crimen.

Las autoridades indagan en la escena las posibles causas por las que estos criminales le habrían quitado la vida a este joven, así como las identidades de los mismos.

