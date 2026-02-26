Fuerte operativo tras fuga de recluso del centro penal de El Progreso

El Progreso, Honduras.- Una intensa movilización policial se registra la noche de este miércoles en las cercanías del centro penitenciario de la ciudad de El Progreso, luego de que se confirmará de manera preliminar la fuga de un privado de libertad.

Según los primeros informes, el interno habría escapado del recinto entre las 6:00 y 6:30 de la tarde. El prófugo fue identificado como Denis Omar Hernández, quien, de acuerdo con la información disponible, ingresó al centro penal en el año 2009.

Al detectarse la ausencia del recluso, las autoridades activaron de inmediato protocolos de seguridad y desplegaron un amplio operativo en los alrededores del establecimiento y zonas aledañas, con la participación de diversas unidades de la Policía Nacional y fuerzas de apoyo.