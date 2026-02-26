  1. Inicio
Fuerte operativo tras fuga de recluso del centro penal de El Progreso

Las autoridades desplegaron un amplio operativo tras darse cuenta que el privado de libertad había escapado; todavía no se tiene información de su paradero

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 06:56
Denis Omar Hernández es el privado de libertad que escapó del centro penal y que es buscado por las autoridades.

Foto: Cortesía.

El Progreso, Honduras.- Una intensa movilización policial se registra la noche de este miércoles en las cercanías del centro penitenciario de la ciudad de El Progreso, luego de que se confirmará de manera preliminar la fuga de un privado de libertad.

Según los primeros informes, el interno habría escapado del recinto entre las 6:00 y 6:30 de la tarde. El prófugo fue identificado como Denis Omar Hernández, quien, de acuerdo con la información disponible, ingresó al centro penal en el año 2009.

Al detectarse la ausencia del recluso, las autoridades activaron de inmediato protocolos de seguridad y desplegaron un amplio operativo en los alrededores del establecimiento y zonas aledañas, con la participación de diversas unidades de la Policía Nacional y fuerzas de apoyo.

Hasta el momento, las autoridades del centro penitenciario no han emitido un comunicado oficial ampliando detalles sobre cómo ocurrió la fuga ni han precisado el nivel de peligrosidad del interno. Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre el caso.

