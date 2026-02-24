  1. Inicio
Inició el primer Consejo de Ministros del gobierno de Nasry Asfura

Bajo la exigencia de puntualidad, el presidente Nasry Asfura inició su primer Consejo de Ministros enfocado en eliminar la duplicidad de instituciones

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 18:34
El presidente Nasry Asfura Asfura instala primer Consejo de Ministros.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con un llamado directo a la puntualidad y al compromiso de trabajo, el presidente de la República, Nasry Asfura, instaló la tarde de este martes el primer Consejo de Ministros de su administración en la sede de la Casa Presidencial.

Desde minutos antes de la hora convocada comenzaron a llegar los nuevos funcionarios. Uno a uno, los ministros fueron ingresando por los diferentes accesos del complejo gubernamental, mientras equipos de protocolo y seguridad coordinaban el desarrollo de la reunión, considerada clave en el arranque formal del nuevo gobierno.

Entre los principales temas que se discutirán destaca la reducción, fusión o supresión de instituciones del Estado, una medida que busca reordenar la estructura gubernamental, eliminar duplicidades y optimizar el uso de los recursos públicos.

Ministro de Finanzas confirma despido de empleados públicos para reducir aparato estatal

La propuesta contempla revisar secretarías con funciones similares, integrar dependencias y hacer ajustes administrativos que permitan disminuir el gasto y mejorar la eficiencia en la gestión pública.

También se abordará el reordenamiento presupuestario con miras a definir prioridades en la ejecución del Presupuesto General, redirigiendo recursos hacia áreas consideradas estratégicas.

En la agenda figura además el fortalecimiento del sistema de salud, con énfasis en la reducción de la mora quirúrgica, el abastecimiento de medicamentos y la mejora de la red hospitalaria a nivel nacional.

El tema de seguridad ciudadana ocupa igualmente un espacio central en la discusión, en medio de la demanda social por acciones más contundentes contra la criminalidad, así como la coordinación entre las diferentes instituciones encargadas del orden público.

Este primer Consejo de Ministros marca la hoja de ruta inicial de la administración de Asfura y consolida la integración de su gabinete.

Se prevé que entre las 8:45 y 9:00 de la noche se realice una conferencia de prensa en la que se darán a conocer los principales puntos tratados y las decisiones adoptadas durante la sesión.

Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

