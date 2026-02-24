Inició el primer Consejo de Ministros del gobierno de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Con un llamado directo a la puntualidad y al compromiso de trabajo, el presidente de la República, Nasry Asfura, instaló la tarde de este martes el primer Consejo de Ministros de su administración en la sede de la Casa Presidencial.

Desde minutos antes de la hora convocada comenzaron a llegar los nuevos funcionarios. Uno a uno, los ministros fueron ingresando por los diferentes accesos del complejo gubernamental, mientras equipos de protocolo y seguridad coordinaban el desarrollo de la reunión, considerada clave en el arranque formal del nuevo gobierno.

Entre los principales temas que se discutirán destaca la reducción, fusión o supresión de instituciones del Estado, una medida que busca reordenar la estructura gubernamental, eliminar duplicidades y optimizar el uso de los recursos públicos.