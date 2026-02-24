El rey de Noruega es hospitalizado en Tenerife: Esto es lo que se sabe

Tenerife, España.- El rey Harald V de Noruega fue ingresado este martes en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife tras presentar una infección y un cuadro de deshidratación.

La Casa Real noruega confirmó la noticia mediante un comunicado oficial en el que precisó que el estado del monarca, de 87 años, es "bueno, dadas las circunstancias".

El soberano se encontraba en la isla canaria junto a la reina Sonia en el marco de su tradicional estancia invernal, una escapada que la pareja real repite con frecuencia y que los lleva regularmente a las costas españolas en busca del sol y el clima templado que el invierno escandinavo no ofrece.

Lo que comenzó como unos días de descanso derivó en una hospitalización que, si bien no reviste gravedad extrema, ha movilizado a su círculo médico más cercano.