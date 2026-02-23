El expríncipe Andrés todavía sigue en la línea de sucesión al trono británico

La discusión sobre cambiar la ley se ha intensificado tras las controversias y el escrutinio público en torno a Andrés, incluidas investigaciones policiales recientes. Su salida de la mansión de Royal Lodge, en el castillo de Windsor, por orden del rey, y su aprehensión policial hace unos días, son los dos últimos hechos que siguen sumando a la caída del expríncipe.