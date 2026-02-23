El expríncipe Andrés todavía sigue en la línea de sucesión al trono británico

Pese a ser el paria de la familia real británica, el expríncipe Andrés sigue manteniendo sus derechos dinásticos y actualmente ocupa el octavo puesto en la línea de sucesión al trono británico.
Aunque la monarquía lo ha alejado de funciones públicas, nada en la situación actual elimina automáticamente su derecho a convertirse en rey, aunque así fuera el deseo de su hermano el rey Carlos III del Reino Unido.
Para que Andrés Mountbatten-Windsor sea eliminado de la sucesión, sería necesaria una ley aprobada por el Parlamento del Reino Unido, no solo una decisión del rey o de la familia real. Incluso ni siquiera es suficiente su propia decisión, en el caso de que lo pensara.
Una reforma legislativa para tal fin también debería contar con el visto bueno de las 14 naciones de la Commonwealth que comparten al monarca como jefe de Estado.
El nombramiento de Andrés como rey sería posible solo en el supuesto de que los siete miembros que ahora están por delante de él en la línea de sucesión desaparecieran.
Porque antes de él están en la línea de sucesión el príncipe Guillermo de Inglaterra, sus tres hijos George, Charlotte y Louis, el príncipe Enrique y los hijos de este: Archie y Lilibet.
Un ejemplo de lo que tendría que suceder, es el de Eduardo VIII, cuya abdicación en 1936 demostró que cambios en la línea sucesoria requieren intervención parlamentaria y legal. Eduardo VIII presentó su carta de abdicación, pero esta no fue válida hasta que se aprobó una ley.
Pese a haber perdido títulos como príncipe y duque, las hijas de Andrés: Beatriz y Eugenia, conservan sus títulos reales y seguirían subiendo en la línea si su padre fuera eliminado.
Ante el escándalo que ha supuesto su vinculación con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, su hermano, Carlos III, y el Gobierno británico trabajan para impedir que siga en la línea de sucesión.
La discusión sobre cambiar la ley se ha intensificado tras las controversias y el escrutinio público en torno a Andrés, incluidas investigaciones policiales recientes. Su salida de la mansión de Royal Lodge, en el castillo de Windsor, por orden del rey, y su aprehensión policial hace unos días, son los dos últimos hechos que siguen sumando a la caída del expríncipe.