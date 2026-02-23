  1. Inicio
El expríncipe Andrés todavía sigue en la línea de sucesión al trono británico

El haber sido apartado de la vida pública y despojado de sus títulos reales y funciones oficiales, no significa que Andrés sale automáticamente de la línea de sucesión a la corona británica

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 16:36
1 de 10

Pese a ser el paria de la familia real británica, el expríncipe Andrés sigue manteniendo sus derechos dinásticos y actualmente ocupa el octavo puesto en la línea de sucesión al trono británico.

 Foto: Shutterstock
2 de 10

Aunque la monarquía lo ha alejado de funciones públicas, nada en la situación actual elimina automáticamente su derecho a convertirse en rey, aunque así fuera el deseo de su hermano el rey Carlos III del Reino Unido.

 Foto: Shutterstock
3 de 10

Para que Andrés Mountbatten-Windsor sea eliminado de la sucesión, sería necesaria una ley aprobada por el Parlamento del Reino Unido, no solo una decisión del rey o de la familia real. Incluso ni siquiera es suficiente su propia decisión, en el caso de que lo pensara.

 Foto: Shutterstock
4 de 10

Una reforma legislativa para tal fin también debería contar con el visto bueno de las 14 naciones de la Commonwealth que comparten al monarca como jefe de Estado.

 Foto: Shutterstock
5 de 10

El nombramiento de Andrés como rey sería posible solo en el supuesto de que los siete miembros que ahora están por delante de él en la línea de sucesión desaparecieran.

 Foto: Shutterstock
6 de 10

Porque antes de él están en la línea de sucesión el príncipe Guillermo de Inglaterra, sus tres hijos George, Charlotte y Louis, el príncipe Enrique y los hijos de este: Archie y Lilibet.

 Foto: Shutterstock
7 de 10

Un ejemplo de lo que tendría que suceder, es el de Eduardo VIII, cuya abdicación en 1936 demostró que cambios en la línea sucesoria requieren intervención parlamentaria y legal. Eduardo VIII presentó su carta de abdicación, pero esta no fue válida hasta que se aprobó una ley.

 Foto: Shutterstock
8 de 10

Pese a haber perdido títulos como príncipe y duque, las hijas de Andrés: Beatriz y Eugenia, conservan sus títulos reales y seguirían subiendo en la línea si su padre fuera eliminado.

 Foto: Shutterstock
9 de 10

Ante el escándalo que ha supuesto su vinculación con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, su hermano, Carlos III, y el Gobierno británico trabajan para impedir que siga en la línea de sucesión.

 Foto: Shutterstock
10 de 10

La discusión sobre cambiar la ley se ha intensificado tras las controversias y el escrutinio público en torno a Andrés, incluidas investigaciones policiales recientes. Su salida de la mansión de Royal Lodge, en el castillo de Windsor, por orden del rey, y su aprehensión policial hace unos días, son los dos últimos hechos que siguen sumando a la caída del expríncipe.

 Foto: Shutterstock
