Revelan el estado de salud de Roberto Carlos tras ser hospitalizado por problema cardiaco

Sao Pulo, Brasil.- El brasileño Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid y de la 'Canarinha', está ingresado en un centro sanitario de Sao Paulo, donde se encontraba de vacaciones, tras ser intervenido por un problema cardiaco, confirmaron a Efe fuentes del club blanco.

El exlateral zurdo, que militó en el club blanco durante once años, entre 1996 y 2007, se sometió a una prueba en una pierna en la que padecía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó una rápida intervención.