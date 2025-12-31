  1. Inicio
  2. · Deportes

Revelan el estado de salud de Roberto Carlos tras ser hospitalizado por problema cardiaco

El exjugador se sometió a una prueba en una pierna en la que pacedía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó una rápida intervención

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 09:04
Revelan el estado de salud de Roberto Carlos tras ser hospitalizado por problema cardiaco

La noticia ha causado preocupación entre sus seguidores.

Foto: Cortesía.

Sao Pulo, Brasil.- El brasileño Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid y de la 'Canarinha', está ingresado en un centro sanitario de Sao Paulo, donde se encontraba de vacaciones, tras ser intervenido por un problema cardiaco, confirmaron a Efe fuentes del club blanco.

El exlateral zurdo, que militó en el club blanco durante once años, entre 1996 y 2007, se sometió a una prueba en una pierna en la que padecía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó una rápida intervención.

Alarma total en el Real Madrid de Xabi Alonso: cae lesionado y peligra la Supercopa

Roberto Carlos, actualmente embajador del Real Madrid, está fuera de peligro, pero como es preceptivo en estos casos, seguirá en observación al menos durante las próximas 48 horas para comprobar que su evolución sea positiva.

Ni de espaldas perdona: el gol accidental de CR7 que aviva el sueño de los 1000 tantos

Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, Roberto Carlos, de 52 años, fue campeón mundial con la selección brasileña en 2002, logró dos Copas Américas y una Copa Confederaciones, así como tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales, con el Real Madrid, y dos campeonatos paulistas brasileños, entre otros títulos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias