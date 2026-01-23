Juan Diego Zelaya arrancará plan de gobierno con foco en deuda y eficiencia

Tegucigalpa, Honduras.- Con una Alcaldía endeudada y proyectos detenidos como telón de fondo, el alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, plantea arrancar su gestión enfocado en ordenar las finanzas municipales, reducir el gasto y sentar las bases administrativas en sus primeros 100 días al frente del gobierno local. El primer paso será poner la casa en orden, insiste Zelaya. Para ello, hará una revisión profunda de la planilla a fin de eficientar el uso de los recursos públicos. A su juicio, ajustar la herencia de más de 11 mil millones en deuda con la que recibe la Alcaldía, le permitirá una estabilidad, confianza del capitalino y reactivar obras que hoy permanecen paralizadas. En materia de movilidad, adelantó que le apostará a un sistema de transporte público integrado, que contemple proyectos como el Bus de Tránsito Rápido (BTR), un teleférico y la mejora de las rutas actuales. A esto le suma su apuesta por proyectos hídricos, como las represas San José, Jiniguare y Río del Hombre. El nuevo alcalde contó a EL HERALDO su aspiración de transformar la Alcaldía en una institución tecnológica, apoyada en el uso de inteligencia artificial para mejorar los servicios y la atención ciudadana. A continuación, sus valoraciones sobre temas que aquejan a la compleja capital hondureña.

¿Luego de ser declarado alcalde de la capital cómo asumirá si Jorge Aldana está reacio a entregar el poder?

Muy contento por lo que pasó a nivel nacional y que haya ganado Papi a la Orden (Juan Nasry Asfura) le da mucha esperanza al país, un hombre de mucha acción y de mucho trabajo, que también fue alcalde y eso significa mucho para la ciudad. Hemos estado platicando en los últimos días sobre muchos proyectos que vamos a empujar juntos. Tener esa alineación entre el Ejecutivo y la Municipalidad es algo muy bueno. Además, en el Congreso Nacional Tommy Zambrano asume como presidente, lo que nos da una enorme esperanza porque tendremos al Ejecutivo, al Legislativo y a la Municipalidad de la capital trabajando de la mano. El 25 de enero tomamos posesión, siempre hemos sido respetuosos de la institucionalidad y así seguiremos. Habrá una toma de posesión y vamos a empezar a trabajar. Yo no quiero pensar en el pasado, el pasado ya pasó y de él se aprende, pero para construir el futuro hay que ver hacia adelante. Mis puertas siempre van a estar abiertas. Para mí la política es para unir, no para dividir ni destruir. Espero que podamos dialogar con la administración saliente y construir juntos, ya que al final ellos también son parte de la Corporación Municipal, así como el Partido Liberal y la Democracia Cristiana. Tenemos que darle vuelta a la página y empezar a sanar heridas porque hay muchas cosas por hacer en la ciudad capital. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¿Cuáles son los principales retos que recibe su administración como alcalde?

Hay muchos proyectos paralizados y detenidos. El tema financiero es un reto enorme; estamos hablando de más de 11 mil millones de lempiras en deuda y no lo digo para señalar a nadie ni buscar culpables, sino para resolver problemas y para hacerlo hay que tener un diagnóstico claro y dimensionar lo que se está recibiendo. Hemos estado recogiendo información de diversos lugares para entender el problema y poder solucionarlo. ¿Cómo se va a pagar esa deuda municipal?

Ya estoy hablando con organismos multilaterales de crédito, banca privada de inversión y banca local para encontrar una solución financiera que nos permita arrancar. Espero que en los primeros 30 días de gobierno podamos dar buenas noticias en el tema financiero, porque resolver esto es el primer paso para resolver todo lo demás. ¿Qué proyectos se priorizará una vez solucionado el tema financiero?

Solucionando el tema financiero podemos avanzar muchísimo en reactivar proyectos como la represa San José, que debería estar abasteciendo de agua a cientos de familias en la colonia Suyapa, Los Pinos, Villanueva y la zona de la Kennedy. Vamos a hacer una visita técnica en la primera semana después de tomar posesión y ya estamos hablando con los contratistas para resolver el tema financiero. Lo mismo aplica para las casas de las familias afectadas de la colonia Guillén, lo mismo el túnel que conecta la colonia Florencia con el bulevar Suyapa, frentes de bacheo que necesitan reactivarse en distintas partes de la capital y otros proyectos detenidos. En los primeros 100 días, lo que ustedes pueden esperar es poner orden en el tema de las finanzas para poder reactivar los proyectos que están paralizados y la ciudad empiece a ver ese movimiento y ese impacto positivo. ¿Qué pasará con la planilla municipal y el número de empleados públicos?

Cuando Papi (Juan Nasry Asfura Zablah) dejó la alcaldía, la planilla era de 32 millones de lempiras con unos 1,600 empleados. Hoy es de más de 80 millones y alrededor de 3,600 empleados. Ahí hay una sobredimensión y el presupuesto sirve para resolverle los problemas a la gente, a todos los capitalinos. Entonces no podés destinar un gran porcentaje de tu presupuesto solo en aumentar la planilla; ocupamos para calles, semáforos, baches y proyectos de agua. En eso hay que invertir el dinero, no en planilla. Si Papi pudo manejar la planilla con muchos menos empleados, nosotros también tenemos que tener la capacidad; al final necesitamos ser eficientes. Vamos a tener una alcaldía mucho más compacta, pequeña y más eficiente.

¿Habrá cambios en el funcionamiento de la alcaldía?

Sí, se creará una oficina tecnológica, porque quiero que esta alcaldía sea completamente digital. La idea es mantener una comunicación permanente con la ciudadanía a través de la inteligencia artificial.La tecnología lo permite. Por eso vamos a crear una unidad de innovación e inteligencia, dedicada exclusivamente a aprovechar las herramientas tecnológicas que existen en el mundo y así brindar un mejor servicio a los capitalinos.

¿Cuál es el apoyo que espera del gobierno central?

No tengo la menor duda de que vamos a trabajar muy bien con Papi a la Orden en temas que puedo adelantar, que estamos platicando con él, como las represas que son importantísimas para la capital y la municipalidad no puede hacer todas las represas porque el gasto es enorme, multimillonario, pero si tenemos el aval del gobierno podemos avanzar en proyectos como la represa San José, Río del Hombre, reservorio de La Tigra, la represa Quiebramontes y la represa Jiniguare. Estos proyectos que menciono son los que estarían dotando o atendiendo la demanda actual en la capital. Obviamente, mientras se desarrollan estos proyectos se están desarrollando proyectos pequeños. Ya hemos hablado con la junta de agua de la capital, donde podemos perforar un pozo, instalar un tanque y hacer una pequeña red de distribución para ir atendiendo a esa gente que no tiene acceso al agua. Es una mezcla de proyectos a largo plazo, mediano y corto plazo. En infraestructura vial, como la salida al sur del puente Germania, por donde pasan 42 mil vehículos diarios, que se debió haber hecho hace cuatro años o más, es una aplicación que va porque va. Así como otros proyectos que vamos a trabajar de la mano con Papi para poderlos ejecutar. Son cosas que hemos platicado, igual al tema del reordenamiento del transporte público como el Bus de Tránsito Rápido y el teleférico. El tráfico no se elimina, se gestiona. No basta con hacer más calles, hay que desincentivar el uso del vehículo particular y apostar por un transporte público limpio, seguro y eficiente, inspirado en modelos como Medellín, una ciudad que tiene una topografía parecida a la de Tegucigalpa; es una ciudad multimodal. ¿Ya tiene definido su equipo de trabajo?

Hoy tuvimos una reunión en la mañana (jueves 22 de enero) sobre ese tema. Ya más o menos tenemos armado el muñeco, como dicen, en la parte financiera, de proyectos y competitividad, para hacerle la vida fácil a los ciudadanos y trabajar de la mano con la Cámara Hondureña de la Construcción y la Cámara de Comercio para la simplificación de los permisos de operación y permisos de construcción, y es algo que en los primeros seis meses tiene que estar sí o sí completamente digitalizado, para no tener que hacer aquellas filas en el centro. Estamos en el año 2026 y eso debería quedar en el pasado, y seguimos viviendo como en el siglo pasado cuando todo debería ser digital. En su momento le vamos a ir dando a conocer a la ciudadanía quién es ese equipo en diferentes áreas. Entre algunos nombres podemos mencionar en movilidad urbana al ingeniero José Miguel Sierra, el ingeniero Rubén Espinoza, que estaba como director general de Alcaldía. La ingeniera Mirna Solano nos está ayudando con el tema de cooperación externa, organismos multilaterales. ¿Tiene proyectos para recuperar el río Choluteca?

El río Choluteca, para mí, es el legado que le quiero dejar a la capital. En otras ciudades como Medellín, le dijeron al alcalde Aníbal Gaviria: “Usted no va a poder hacer eso, el río está sucio, es irrecuperable, es inseguro, es imposible que usted recupere el río”. Vaya a Medellín ahorita: es una cosa espectacular, donde la gente va a caminar, compartir, hacen conciertos, una cosa espectacular, porque es un punto de encuentro. El río Choluteca tenemos que darle nuestra cara y no la espalda; ya durante demasiado tiempo lo hemos tenido en el olvido. Hay que recuperarlo, yo sé que es un proyecto súper ambicioso. Es un espacio de encuentro, centros de convenciones, lugares para hacer conciertos, un lugar turístico para la capital, que integre todos los mercados de Comayagüela, toda la parte baja de Comayagüela integrada con el río Choluteca.