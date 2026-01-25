Juan Diego Zelaya tras ser juramentado como alcalde del DC: "Hay que empezar a trabajar"

Al salir del acto de toma de posesión, Zelaya manifestó que su prioridad será conocer la situación real de la municipalidad y comenzar un proceso de saneamiento financiero, con el objetivo de reactivar proyectos que permanecen detenidos.

Tegucigalpa, Honduras.- El recién juramentado alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya , aseguró este domingo 25 de enero que su administración iniciará de inmediato con el trabajo municipal, sin períodos de transición, al afirmar que la capital requiere soluciones urgentes y no hay tiempo que perder.

“Aquí no hay luna de miel, aquí hay que empezar a trabajar ya”, expresó, al señalar que los capitalinos demandan resultados concretos.

El edil detalló que se ha identificado una deuda aproximada de 11 mil millones de lempiras, lo que representa uno de los principales retos de su gestión.

Indicó que ya se han iniciado acercamientos con la banca nacional y organismos multilaterales de crédito para buscar soluciones que permitan estabilizar las finanzas municipales.

Zelaya explicó que, una vez ordenadas las finanzas, se podrá avanzar en la reactivación de proyectos prioritarios, entre ellos obras de infraestructura vial, vivienda y abastecimiento de agua, así como iniciativas que han permanecido paralizadas, como la represa San José, proyectos en las casas que se vieron afectadas por la falla geológica de la Guillén, el túnel del bulevar Suyapa y proyectos de la salida al sur de la capital.