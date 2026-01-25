Mauricio Oliva sobre Tomás Zambrano:“Es un muchacho muy capaz"

Oliva señaló que conoce de cerca el desempeño de Zambrano dentro del Congreso Nacional, recordando que trabajó con él cuando ocupó el cargo de secretario legislativo. “Tomás Zambrano es un muchacho muy capaz. Yo tuve el privilegio de tenerlo de secretario en el Congreso. Él conoce muy bien el funcionamiento de la institución”.

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva , expresó su respaldo al nuevo titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano , al destacar su experiencia, formación académica y capacidad de diálogo, tras asumir la presidencia del Congreso.

El exfuncionario resaltó además el perfil profesional del nuevo presidente del Legislativo, subrayando su preparación académica en el ámbito jurídico. “Es un muchacho de diálogo, es un abogado con maestría en Derecho Penal, Derecho Constitucional. Así que tiene todos los atributos para hacer una buena gestión”, expresó.

En relación con su salida del cargo y el rol que asumen los expresidentes del Congreso, Oliva hizo énfasis en la discreción como un principio ético. “Yo aprendí mucho de mis predecesores. Y una de esas cosas es la discreción cuando uno sale del cargo. Por lo menos a mí no me parece ético emitir un juicio sobre lo que me ha sucedido en el cargo”, manifestó.

El expresidente reconoció la complejidad del cargo que ahora asume Zambrano y evitó emitir valoraciones anticipadas sobre su gestión. “Es un cargo que no es fácil, es difícil. Y será la historia la que hará un juzgamiento más eficiente una vez pase el tiempo”, dijo, al tiempo que le envió un mensaje personal: “Yo lo único que le puedo recomendar a mi predecesor es que tenga paz, que tenga tranquilidad. Le reitero mi aprecio, mi respeto y le deseo la mejor de las suertes”.