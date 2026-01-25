  1. Inicio
Con puntualidad y ambiente tranquilo se instaló la primera legislatura del Congreso

El Congreso Nacional de Honduras instaló oficialmente este domingo 25 de enero la primera legislatura del período 2026-2027, con la participación de los 128 diputados que integran el nuevo Parlamento

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 11:40
1 de 12

Con puntualidad y en un ambiente de calma, los 128 diputados del Congreso Nacional comenzaron este domingo 25 de enero la primera legislatura del período 2026-2027, marcando el inicio formal de sus labores parlamentarias.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
2 de 12

El acto protocolario se desarrolló en la sede del Poder Legislativo y contó con la presencia de los 128 diputados, autoridades del Estado y representantes de distintos sectores nacionales.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
3 de 12

Durante la ceremonia se cumplieron los protocolos establecidos, entre ellos la entonación del Himno Nacional y la lectura y aprobación de la agenda.

Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
4 de 12
5 de 12

Los congresistas electos por primera vez y los diputados reelectos comenzaron a llegar al Hemiciclo Legislativo desde las 10:10 de la mañana, luego de haber sido convocados el pasado viernes 23 de enero, fecha en la que se eligió la junta directiva en propiedad.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
6 de 12

La sesión inició de manera puntual a las 11:00 a.m., conforme a lo programado.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
7 de 12

Durante la apertura de la sesión, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó el inicio de la legislatura con los diputados presentes y posteriormente cedió la palabra al secretario del Congreso, Carlos Ledezma, para continuar con el desarrollo del acto formal.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
8 de 12

El nuevo Parlamento, presidido por Zambrano, quedó conformado por 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 del Partido Libertad y Refundación (Libre), dos del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y uno del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
9 de 12

Anteriormente, el presidente del Legislativo adelantó que entre los temas prioritarios que serán discutidos en esta legislatura se encuentra la Ley de Empleo por Hora, derogada en el período anterior.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
10 de 12

simismo, anunció una serie de medidas administrativas y reformas, entre ellas la reducción de privilegios para los diputados, la eliminación del alquiler de vehículos, sanciones económicas para legisladores que no asistan a trabajar y cambios en el funcionamiento interno del Congreso.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
11 de 12

También se informó que se impulsarán reformas a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, se eliminará la comisión permanente, se regulará el uso de suplencias entre partidos y se establecerán sanciones para consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se ausenten sin justificación.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
12 de 12

Legisladores electos y reelectos llegaron desde las 10:10 a.m. y la sesión inició a las 11:00 a.m., cumpliendo con los horarios previstos.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
