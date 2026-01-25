Con puntualidad y ambiente tranquilo se instaló la primera legislatura del Congreso

Con puntualidad y en un ambiente de calma, los 128 diputados del Congreso Nacional comenzaron este domingo 25 de enero la primera legislatura del período 2026-2027, marcando el inicio formal de sus labores parlamentarias.
El acto protocolario se desarrolló en la sede del Poder Legislativo y contó con la presencia de los 128 diputados, autoridades del Estado y representantes de distintos sectores nacionales.
Durante la ceremonia se cumplieron los protocolos establecidos, entre ellos la entonación del Himno Nacional y la lectura y aprobación de la agenda.
Los congresistas electos por primera vez y los diputados reelectos comenzaron a llegar al Hemiciclo Legislativo desde las 10:10 de la mañana, luego de haber sido convocados el pasado viernes 23 de enero, fecha en la que se eligió la junta directiva en propiedad.
La sesión inició de manera puntual a las 11:00 a.m., conforme a lo programado.
Durante la apertura de la sesión, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó el inicio de la legislatura con los diputados presentes y posteriormente cedió la palabra al secretario del Congreso, Carlos Ledezma, para continuar con el desarrollo del acto formal.
El nuevo Parlamento, presidido por Zambrano, quedó conformado por 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 del Partido Libertad y Refundación (Libre), dos del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y uno del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).
Anteriormente, el presidente del Legislativo adelantó que entre los temas prioritarios que serán discutidos en esta legislatura se encuentra la Ley de Empleo por Hora, derogada en el período anterior.
simismo, anunció una serie de medidas administrativas y reformas, entre ellas la reducción de privilegios para los diputados, la eliminación del alquiler de vehículos, sanciones económicas para legisladores que no asistan a trabajar y cambios en el funcionamiento interno del Congreso.
También se informó que se impulsarán reformas a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, se eliminará la comisión permanente, se regulará el uso de suplencias entre partidos y se establecerán sanciones para consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se ausenten sin justificación.
Legisladores electos y reelectos llegaron desde las 10:10 a.m. y la sesión inició a las 11:00 a.m., cumpliendo con los horarios previstos.