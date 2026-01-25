  1. Inicio
Emocionado: así llegó Juan Diego Zelaya al MIN para ser juramentado como alcalde del DC

Juan Diego Zelaya arribó la mañana de este domingo al Museo para la Identidad Nacional (MIN), donde sería juramentado como alcalde electo del Distrito Central

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 07:45
El próximo alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, llegó vestido con traje negro y una corbata azul con puntos blancos.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Al ingresar al Museo para la Identidad Nacional (MIN) tocó una campana dispuesta para el evento, marcando así el inicio oficial de la ceremonia a eso de las 7:35 de la mañana.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Zelaya se mostró sonriente y tranquilo durante su llegada, saludó a algunos asistentes y posteriormente tomó asiento junto a otras autoridades presentes en el acto.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
En el evento se encontraba la presencia de diversas figuras políticas, entre ellas el presidente electo Nasry Asfura y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, así como otros invitados especiales.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
El ambiente en el MIN se mantuvo expectante mientras se daba paso al desarrollo del acto de juramentación del nuevo alcalde del Distrito Central.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
