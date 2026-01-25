Emocionado: así llegó Juan Diego Zelaya al MIN para ser juramentado como alcalde del DC

El próximo alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, llegó vestido con traje negro y una corbata azul con puntos blancos.
Al ingresar al Museo para la Identidad Nacional (MIN) tocó una campana dispuesta para el evento, marcando así el inicio oficial de la ceremonia a eso de las 7:35 de la mañana.
Zelaya se mostró sonriente y tranquilo durante su llegada, saludó a algunos asistentes y posteriormente tomó asiento junto a otras autoridades presentes en el acto.
En el evento se encontraba la presencia de diversas figuras políticas, entre ellas el presidente electo Nasry Asfura y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, así como otros invitados especiales.
El ambiente en el MIN se mantuvo expectante mientras se daba paso al desarrollo del acto de juramentación del nuevo alcalde del Distrito Central.