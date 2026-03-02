Joven es condenado a 31 años de prisión por abusar de su cuñada de seis años

Atlántida, La Ceiba.– Un hombre fue condenado a más de 31 años de prisión este 2 de marzo, tras ser hallado culpable de abusar sexual y físicamente de una menor de seis años en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida.
El condenado fue identificado como Elmer de Jesús Munguía, quien recibió una pena de 31 años y nueve meses de cárcel por los delitos de violación agravada y femicidio en grado de tentativa acabada.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades, el joven iba camino a visitar a su novia cuando se encontró con su cuñada, de apenas seis años, momento en el que cometió el delito.
Según el expediente, la menor fue llevada por la fuerza hasta una alcantarilla o caja puente cercana a la carretera CA-13, donde el ahora sentenciado aprovechó para agredirla sexual y físicamente.
Momentos después, la niña fue encontrada inconsciente, tendida sobre una corriente de agua. Pese a que el agresor intentó quitarle la vida, logró sobrevivir al ataque.
La víctima presentaba múltiples lesiones en el rostro, cuello y otras partes de su cuerpo, por lo que fue trasladada de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica.
Tras las diligencias ejecutadas por las autoridades, se logró ubicar y capturar a Munguía, quien posteriormente fue sometido al proceso judicial correspondiente.
Finalmente, el acusado fue declarado culpable por los delitos imputados y trasladado al centro penal donde deberá cumplir su condena.