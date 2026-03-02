Joven es condenado a 31 años de prisión por abusar de su cuñada de seis años

Atlántida, La Ceiba.– Un hombre fue condenado a más de 31 años de prisión este 2 de marzo, tras ser hallado culpable de abusar sexual y físicamente de una menor de seis años en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida.

El condenado fue identificado como Elmer de Jesús Munguía, quien recibió una pena de 31 años y nueve meses de cárcel por los delitos de violación agravada y femicidio en grado de tentativa acabada.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades, el joven iba camino a visitar a su novia cuando se encontró con su cuñada, de apenas seis años, momento en el que cometió el delito.