Próximos conciertos en Honduras: ¿Qué artistas están confirmados este 2026?

Aunque varios artistas han sido anunciados para dar concierto este año, no son todos los que ya tienen fechas confirmadas. Aquí una actualización en la agenda.
El 10 de abril el dúo Jesse y Joy se presentará en el Nacional de Ingenieros Coliseum. Produce BMPShow.
UB40 FT Ali Campbel montará su show el 24 de abril en el Nacional de Ingenieros Coliseum. Produce CR Enterteinment.
Matute Discoterea Tour regresa a Honduras el 20 de marzo, para montar su show en el Nacional de Ingenieros Coliseum. Produce BMPShow.
En una segunda oportunidad, luego de su exitoso concierto en 2024, los músicos de Sin Bandera volverán a suelo catracho. Esta vez habrá doble cita: en Tegucigalpa el 2 de mayo en el Estadio Chochi Sosa; y en San Pedro Sula en Expocentro, el 30 de abril. Produce CR Enterteinment.
El artista y compositor puertorriqueño Álvaro Díaz dará concierto el 6 de septiembre en Tegucigalpa. Produce CR Enterteinment.
Alejandro Fernández "El Potrillo" está confirmado para su regreso. De momento se desconocen la fecha y el recinto exacto.
Aunque la "Loba" mayor no ha confirmado una parada en Honduras, las posibilidades siguen abiertas. No obstante, Shakira tiene agendadas cinco fechas en el Salvador, para mediados de febrero próximo.
El pastor evangélico y conferencista internacional Dante Gebel vendrá a Honduras el 4 de marzo, para presentarse en el Nacional de Ingenieros Coliseum. Produce CR Enterteinment.
Air Supply, el icónico dúo australiano de soft rock, dará concierto el 7 de marzo, también en el Nacional de Ingenieros Coliseum. Produce CR Enterteinment.
En cuanto a artistas urbanos, los reguetoneros favoritos de la "vieja escuela" del género estarán de vuelta. Jowell & Randy serán los artistas principales de la Party de Verano 2026. El evento se llevará a cabo el 21 de marzo en el Estadio "Chochi" Sosa de la capital de Honduras. Produce CR Enterteinment.
Luego de un primer concierto con un lleno total en el Nacional de Ingenieros Coliseum, Mon Laferte hará una segunda visita a Honduras este 2026. La chilena se presentará en vivo el 18 de abril en el Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH, en Tegucigalpa. Produce CR Enterteinment.
El puertorriqueño Guaynaa traerá su "Rebota" y demás éxitos musicales a Honduras el 25 de abril. Produce CR Enterteinment.
La banda mexicana Caifanes se presentará más adelante, el 10 septiembre. Produce CR Enterteinment.