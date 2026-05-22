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Colón bajo vigilancia: buscan a responsables de masacre en Rigores

Tras el asesinato de 20 personas en la aldea de Rigores, en el departamento de Colón, un contingente policial y militar desplegó operativos en la zona para dar con los responsables de la masacre.

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 16:41
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