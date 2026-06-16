Piden más de 30 años de cárcel y millonaria multa contra exfiscal Francia Sofía Medina

San Pedro Sula, Honduras.-Una pena de 31 años con tres meses de cárcel fue solicitada por la Fiscalía y la Procuraduría General de la República contra la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, además de una multa por 367 millones 872 mil 214 lempiras con 56 centavo, durante la Audiencia de Individualización de la Pena en los Juzgados sampedranos. Medina Martínez fue condenada el pasado 27 de mayo de 2026 por sustraer casi 90 millones de lempiras en evidencias depositadas en el Banco Central de Honduras (BCH). La parte acusadora integrada por la sociedad, el Ministerio Público; y por el Estado, la Procuraduría General de la República (PGR), pidieron a los jueces la pena máxima para este tipo de delitos. Además se peticionaron 20 años de inhabilitación absoluta y 12 años de inhabilitación para optar a un empleo o cargo público.

La exacusadora pública fue condenada el 27 de mayo reciente por los delitos de lavado de activos ilícito por el que pidieron 16 años tres meses de reclusión, multa de siete millones 500 mil lempiras y la interdicción civil. Asimismo, por el delito de sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, solicitaron cuatro años de encarcelamiento y dos millones de lempiras y 10 años de inhabilitación absoluta. Además por el ilícito de uso de información privilegiada la petición de la Fiscalía fue de tres años de prisión y multa de 365 millones 772 mil 214 lempiras con 56 centavos, más 10 años de inhabilitación absoluta. Finalmente, por el delito de falsificación de documentos públicos continuados en concurso real la solicitud fue de ocho años de cárcel con dos millones 500 mil lempiras y 12 años de inhabilitación especial para optar a empleo o cargo público.

La exfiscal, conocida como la "Barbie fiscal", recibirá la lectura de fallo en una posterior audiencia que fue programada por la secretaría de los Juzgados para el próximo martes 30 de junio.

Condenada ahora denuncia amenazas