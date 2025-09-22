Anciano muere atropellado en el bulevar del Norte de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un peatón perdió la vida al ser atropellado en el bulevar del Norte a inmediaciones de la colonia La Haya de Comayagüela, cerca del Mercado Zonal Belén.

El fallecido ha sido identificado como Carlos Alberto Cruz Peralta de 86 años de edad, residente en la colonia 3 de Mayo de Comayagüela.

Según informes preliminares, el anciano intentó cruzar uno de los carriles del bulevar y fue embestido por el vehículo.

El cuerpo quedó tirado en medio de una de las trochas de la vía que es muy transitada.