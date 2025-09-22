Anciano muere atropellado en el bulevar del Norte de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un peatón perdió la vida al ser atropellado en el bulevar del Norte a inmediaciones de la colonia La Haya de Comayagüela, cerca del Mercado Zonal Belén.
El fallecido ha sido identificado como Carlos Alberto Cruz Peralta de 86 años de edad, residente en la colonia 3 de Mayo de Comayagüela.
Según informes preliminares, el anciano intentó cruzar uno de los carriles del bulevar y fue embestido por el vehículo.
El cuerpo quedó tirado en medio de una de las trochas de la vía que es muy transitada.
Agentes de la Policía Nacional llegaron para ordenar el tráfico vehicular y evitar que otros automotores pasaran por encima del cuerpo de Cruz Peralta.
Se espera que llegue el personal de Medicina Forense para reconocer y levantar el cuerpo para trasladarlo a la morgue y practicarle la autopsia y entregarlo a los familiares.