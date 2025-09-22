Madre muere horas después de enterrar a su hijo en Choloma

Choloma, Cortés.- Una tragedia golpeó este domingo a una familia en el sector de Baracoa, Cortés, luego de que Delmy Hernández muriera horas después de sepultar a su hijo Elder Ayestas.
El joven, originario de Baracoa, perdió la vida el pasado viernes en Bijao, Choloma, cuando un árbol le cayó encima y le provocó heridas mortales. Su entierro se realizó el fin de semana en medio del dolor de familiares y amigos.
Pocas horas después, Hernández presentó complicaciones de salud y fue trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde falleció. Las autoridades médicas aún no han confirmado la causa de su muerte.
La doble tragedia ha generado consternación entre vecinos y allegados en Baracoa, donde madre e hijo eran muy conocidos y apreciados.
Residentes del sector han expresado su solidaridad con la familia doliente, que enfrenta la pérdida de dos de sus integrantes en un corto período de tiempo.