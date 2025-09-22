Madre muere horas después de enterrar a su hijo en Choloma

Choloma, Cortés.- Una tragedia golpeó este domingo a una familia en el sector de Baracoa, Cortés, luego de que Delmy Hernández muriera horas después de sepultar a su hijo Elder Ayestas.

El joven, originario de Baracoa, perdió la vida el pasado viernes en Bijao, Choloma, cuando un árbol le cayó encima y le provocó heridas mortales. Su entierro se realizó el fin de semana en medio del dolor de familiares y amigos.