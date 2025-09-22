Medicina Forense confirma que restos hallados en San Pedro Sula eran de un animal

San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades de Medicina Forense confirmaron que los restos hallados en una quebrada de la 20 calle de San Pedro Sula correspondían a un animal, descartando que se tratara de restos humanos.
El hallazgo se produjo luego de que un ciudadano observara un zopilote en el sector y, al acercarse, encontrara restos que generaron alarma entre los vecinos.
De inmediato, la Policía Nacional se presentó en el lugar y acordonó la zona mientras se desarrollaban las investigaciones preliminares.
La noticia cobró relevancia porque el hallazgo ocurrió en un área cercana a donde, días atrás, se encontró el cuerpo del inspector policial Kevin Pérez, quien murió al rescatar a dos menores arrastrados por la corriente el 14 de septiembre de 2025.
En ese mismo incidente desapareció el niño Elvis Eliú Bautista Guillén, cuyo paradero continúa siendo desconocido pese a los operativos de búsqueda.
Tras realizar la autopsia, especialistas de Medicina Forense confirmaron que los restos pertenecían a animales, descartando cualquier relación con personas desaparecidas en la zona.