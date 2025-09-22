  1. Inicio
  2. · Sucesos

Medicina Forense confirma que restos hallados en San Pedro Sula eran de un animal

Medicina Forense determinó que los restos hallados en la 20 calle eran de animales, sin vínculo con personas desaparecidas en San Pedro Sula

  • 22 de septiembre de 2025 a las 09:15
Medicina Forense confirma que restos hallados en San Pedro Sula eran de un animal

Autoridades acordonaron la zona tras el hallazgo de restos en la 20 calle de San Pedro Sula.

 Foto: cortesía TNV HN

San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades de Medicina Forense confirmaron que los restos hallados en una quebrada de la 20 calle de San Pedro Sula correspondían a un animal, descartando que se tratara de restos humanos.

El hallazgo se produjo luego de que un ciudadano observara un zopilote en el sector y, al acercarse, encontrara restos que generaron alarma entre los vecinos.

De inmediato, la Policía Nacional se presentó en el lugar y acordonó la zona mientras se desarrollaban las investigaciones preliminares.

Hallan restos en quebrada de San Pedro Sula; investigan si son humanos

La noticia cobró relevancia porque el hallazgo ocurrió en un área cercana a donde, días atrás, se encontró el cuerpo del inspector policial Kevin Pérez, quien murió al rescatar a dos menores arrastrados por la corriente el 14 de septiembre de 2025.

En ese mismo incidente desapareció el niño Elvis Eliú Bautista Guillén, cuyo paradero continúa siendo desconocido pese a los operativos de búsqueda.

Tras realizar la autopsia, especialistas de Medicina Forense confirmaron que los restos pertenecían a animales, descartando cualquier relación con personas desaparecidas en la zona.

Padrastro de Elvis Bautista a prisión por agresión sexual

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias