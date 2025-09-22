Medicina Forense confirma que restos hallados en San Pedro Sula eran de un animal

San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades de Medicina Forense confirmaron que los restos hallados en una quebrada de la 20 calle de San Pedro Sula correspondían a un animal, descartando que se tratara de restos humanos.

El hallazgo se produjo luego de que un ciudadano observara un zopilote en el sector y, al acercarse, encontrara restos que generaron alarma entre los vecinos.

De inmediato, la Policía Nacional se presentó en el lugar y acordonó la zona mientras se desarrollaban las investigaciones preliminares.