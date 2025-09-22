  1. Inicio
Hombre muere tras ser alcanzado por un rayo mientras cuidaba ganado en Choluteca

José Bernabé Hernández, de 28 años, falleció cuando una descarga eléctrica lo alcanzó mientras cuidaba ganado en una hacienda de Marcovia

  • 22 de septiembre de 2025 a las 11:11
Hombre muere tras ser alcanzado por un rayo mientras cuidaba ganado en Choluteca

Autoridades confirmaron que José Bernabé Hernández murió tras ser alcanzado por un rayo en Marcovia, Choluteca.

 Foto: captura de pantalla

Marcovia, Choluteca.- Un hombre murió en la noche del domingo tras ser alcanzado por un rayo mientras cuidaba ganado en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, confirmaron las autoridades.

La víctima fue identificada como José Bernabé Hernández Ordóñez, de 28 años, residente en la aldea El Ojo del Tigre, del mismo municipio.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el hecho ocurrió en la hacienda Los Corrales, donde Hernández cuidaba de vacas cuando una descarga eléctrica lo impactó.

Los equipos de emergencia recibieron la alerta a través del 911, pero al llegar al lugar confirmaron que el joven había fallecido de manera inmediata.

Las autoridades calificaron la muerte como accidental y recordaron a la población tomar precauciones durante tormentas eléctricas, especialmente a quienes trabajan en labores de campo.

El caso generó consternación entre vecinos de Marcovia, donde familiares y amigos lamentaron la pérdida del joven agricultor.

