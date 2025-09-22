Hombre muere tras ser alcanzado por un rayo mientras cuidaba ganado en Choluteca

Marcovia, Choluteca.- Un hombre murió en la noche del domingo tras ser alcanzado por un rayo mientras cuidaba ganado en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, confirmaron las autoridades.

La víctima fue identificada como José Bernabé Hernández Ordóñez, de 28 años, residente en la aldea El Ojo del Tigre, del mismo municipio.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el hecho ocurrió en la hacienda Los Corrales, donde Hernández cuidaba de vacas cuando una descarga eléctrica lo impactó.