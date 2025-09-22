Tres jóvenes sobreviven tras ser arrastrados por río en Cane, La Paz

Cane, La Paz.-Tres jóvenes sobrevivieron luego de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado por la crecida de un río en el municipio de Cane, La Paz, informaron las autoridades.
El incidente ocurrió la noche del domingo, cuando el automóvil se dirigía de San Sebastián hacia Cane. La corriente lo arrastró y atrapó a sus tres ocupantes, según el reporte de los bomberos.
Dos de los jóvenes fueron rescatados esa misma noche, mientras que el tercero permanecía desaparecido. Las labores de búsqueda se extendieron durante varias horas bajo condiciones adversas por la fuerte lluvia y la corriente del río.
La mañana de este lunes, el joven fue localizado a varios kilómetros río abajo. Logró sobrevivir al aferrarse a unas ramas y posteriormente fue auxiliado por pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades.
El sobreviviente presentaba politraumatismos y lesiones moderadas, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Roberto Suazo Córdova, en La Paz.
Los cuerpos de socorro hicieron un llamado a la población a extremar precauciones durante la temporada lluviosa, especialmente en zonas de quebradas y pasos de río, donde aseguran que ya se han registrado incidentes similares.
Pronósticos
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mantuvo alerta amarilla en ocho departamentos de Honduras y mantuvo la verde solo para tres departamentos, debido a los efectos de las lluvias que generan riesgos de inundaciones y deslizamientos.
Los departamentos en alerta amarilla son: Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Intibucá, Valle, Choluteca y los municipios aledaños al río Ulúa: El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.
Mientras que lo que siguen en verde son: La Paz, Comayagua y Francisco Morazán, por un período de 24 horas, a partir de las 6:00 de la mañana.
La saturación de suelos llevó al Comité de Emergencia Municipal (Codem) a decretar alerta amarilla el jueves 18 de septiembre, ante el riesgo de deslizamientos e inundaciones urbanas.