Tres jóvenes sobreviven tras ser arrastrados por río en Cane, La Paz

Cane, La Paz.-Tres jóvenes sobrevivieron luego de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado por la crecida de un río en el municipio de Cane, La Paz, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió la noche del domingo, cuando el automóvil se dirigía de San Sebastián hacia Cane. La corriente lo arrastró y atrapó a sus tres ocupantes, según el reporte de los bomberos.

Dos de los jóvenes fueron rescatados esa misma noche, mientras que el tercero permanecía desaparecido. Las labores de búsqueda se extendieron durante varias horas bajo condiciones adversas por la fuerte lluvia y la corriente del río.

La mañana de este lunes, el joven fue localizado a varios kilómetros río abajo. Logró sobrevivir al aferrarse a unas ramas y posteriormente fue auxiliado por pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades.