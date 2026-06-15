Colocación del fondo de inversión BCH-Banhprovi sumó L1,431.7 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Al primer trimestre de 2026 la colocación de recursos con el fondo de inversión entre el Banco Central de Honduras (BCH) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) alcanzaron los 1,431.7 millones de lempiras.

Así lo destaca la autoridad monetaria en un informe al que tuvo acceso EL HERALDO, donde se detalla la movilización de los montos por cada uno de los productos financieros.

En 326 créditos otorgados por las entidades intermediarias se concedieron 797.1 millones para vivienda clase media.

En vivienda social se brindaron 501.3 millones de lempiras en 437 préstamos de enero a marzo pasado.

El 90.7% de los recursos de este instrumento que cuenta con un contrato de administración se concentraron en vivienda.

El fondo de inversión BCH-Banhprovi reportó 34 financiamientos dirigidos a la seguridad alimentaria por L128.6 millones.

En el caso de la micro y pequeña empresa solo se contabilizaron 4.7 millones de lempiras en apenas cuatro préstamos.