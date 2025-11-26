Morosidad de Banadesa tuvo un crecimiento de L479 millones a junio 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) enfrenta una crisis financiera histórica derivada no solo de la mala administración de préstamos sino también de la mora en la cartera crediticia.

A junio pasado el total del capital en mora sumó 2,497.6 millones de lempiras, con un índice del 45.14%, reflejando un crecimiento interanual de L479.4 millones respecto al mismo período de 2024, constató EL HERALDO.

De 2,018.2 millones de lempiras fue el monto del retraso o incumplimiento de las obligaciones con la institución bancaria del Estado a mediados del año pasado.

La mora general de Banadesa al cierre de enero de 2025 alcanzó 1,512.9 millones de lempiras, sin embargo, para el segundo mes de este año ascendió a L2,348.3 millones.

En los siguientes cuatro meses, la morosidad siguió al alza en las 32 agencias del citado banco estatal.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los lugares con la mayor mora que reportó Banadesa de enero a junio de 2025 fueron Juticalpa, Olancho y la oficina principal situada en Comayagüela, con cuantías de L483.6 millones y L380.5 millones, respectivamente.