Morosidad de Banadesa tuvo un crecimiento de L479 millones a junio 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) enfrenta una crisis financiera histórica derivada no solo de la mala administración de préstamos sino también de la mora en la cartera crediticia.
A junio pasado el total del capital en mora sumó 2,497.6 millones de lempiras, con un índice del 45.14%, reflejando un crecimiento interanual de L479.4 millones respecto al mismo período de 2024, constató EL HERALDO.
De 2,018.2 millones de lempiras fue el monto del retraso o incumplimiento de las obligaciones con la institución bancaria del Estado a mediados del año pasado.
La mora general de Banadesa al cierre de enero de 2025 alcanzó 1,512.9 millones de lempiras, sin embargo, para el segundo mes de este año ascendió a L2,348.3 millones.
En los siguientes cuatro meses, la morosidad siguió al alza en las 32 agencias del citado banco estatal.
Los lugares con la mayor mora que reportó Banadesa de enero a junio de 2025 fueron Juticalpa, Olancho y la oficina principal situada en Comayagüela, con cuantías de L483.6 millones y L380.5 millones, respectivamente.
Mora por carteras
“La cartera vencida (en mora) se situó en L2,959.73 millones a junio de 2025 con un incremento interanual de L473.68 millones (19.05%), consecuencia directa de la expansión general de la cartera de préstamos al haber un mayor volumen de créditos; el saldo absoluto que entra en mora tiende a crecer”, se subraya en el informe de gestión financiera al pasado 30 de junio elaborado por la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Añade que “la cartera antigua, que agrupa los créditos otorgados antes de diciembre de 2021 presenta un índice de mora del 83.82%. En contraste, la cartera nueva compuesta por préstamos desembolsados a partir de 2022 registró un índice de mora del 30.31%”.
Más de 1,000 millones de lempiras de deuda arrastrada por productores desde el 2016 ha recuperado el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, afirmaron en los últimos meses las autoridades de esa entidad estatal.
La cartera de crédito de Banadesa al primer semestre de 2025 sumó L5,471.1 millones.