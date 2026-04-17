“No sé si van a ser de Libre o de otro partido”: Toño Rivera sobre sustitutos en CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Antonio Rivera Callejas afirmó que no existe obligación legal para que los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) pertenezcan al partido Libertad y Refundación (Libre), tras la reciente destitución de cuatro funcionarios. “En la ley electoral no hay ningún artículo que diga que los miembros del CNE tienen que ser de los tres partidos políticos más votados... no quisiera adelantar criterios de si va a ser de Libre, de otro partido, independiente o de sociedad civil”, expresó. Rivera detalló que el proceso de selección iniciará con la conformación de una comisión especial nombrada por el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano.

“Tiene que ser una comisión multipartidaria... esta comisión hace una convocatoria abierta a todos los postulantes”, explicó. Según indicó, los aspirantes deberán presentar sus hojas de vida ante la secretaría del Congreso, tras lo cual la comisión evaluará los perfiles y elevará una propuesta al pleno. “El pleno es el que decide después quiénes ocuparán estas vacantes”, añadió. El congresista también señaló que la convocatoria deberá publicarse en medios de comunicación al día siguiente de la integración de la comisión.