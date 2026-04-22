Muere Karina Duprez, actriz de "Rosa Salvaje" y "La Usurpadora"

Tegucigalpa, Honduras.- La actriz y directora Karina Duprez, recordada por su participación en las famosas telenovelas Rosa Salvaje y La Usurpadora, murió este miércoles a los 79 años de edad. La noticia fue difundida a través de la cuenta oficial de Instagram de la Asociación Nacional de Intérpretes, que expresó su pesar mediante un mensaje dirigido a sus familiares y seres queridos.

“A sus familiares y amigos enviamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia de la ANDI”, señaló la institución en su publicación. Karina Duprez pertenecía a una familia de gran tradición artística. Era hija de la primera actriz Magda Guzmán, quien dejó una profunda huella en el cine y la televisión mexicana y falleció a los 83 años en marzo de 2015. Madre e hija coincidieron en el mundo del melodrama y formaron parte del elenco de la producción protagonizada por Gaby Spanic, consolidando así un legado familiar dentro de la industria del entretenimiento.

Aunque el fallecimiento de Duprez fue confirmado públicamente, hasta el momento no se han brindado detalles sobre las causas de su muerte. Su partida deja un vacío en el medio artístico y entre quienes siguieron su trayectoria durante décadas en la pantalla. Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de su abuela Karina, Chris Pazcal utilizó su cuenta en redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida. “Vuela alto, má”, escribió. “No existen palabras suficientes para expresar lo agradecido que estoy con la vida por haberte tenido en mi camino”. “Gracias por creer en mí, por impulsarme y por ser una parte esencial de mi carrera. Sin duda, no sería el actor que soy hoy sin ti, sin tus enseñanzas, tu pasión y todo lo que me diste”, señaló. Asimismo, dijo sentir “paz” y “alegría” porque su hijo Lorenzo pudo compartir con su bisabuela. “Siempre vivirás en nuestro corazón, en cada recuerdo, en cada paso y en cada logro. Te amo, má”, concluyó.

¿Quién era Karina Duprez?