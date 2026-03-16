Perú hace oficial su convocatoria para enfrentar a la Selección de Honduras en España

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras comenzará una nueva etapa cuando enfrente a la selección de Perú en un partido amistoso internacional que marcará el debut del entrenador español Francisco Molina al frente de la Bicolor. El encuentro se disputará el martes 31 de marzo en territorio europeo y representa el inicio de un nuevo proceso en el combinado catracho. El duelo entre Honduras y Perú está programado para disputarse a las 8:00 de la noche, hora de España, lo que equivale a la 1:00 de la tarde en Honduras. El compromiso se jugará en suelo español, donde la escuadra nacional realizará su preparación previa para este amistoso internacional que genera gran expectativa entre los aficionados.

Por su parte, la selección peruana llegará al compromiso bajo la dirección del experimentado técnico brasileño Mano Menezes, un entrenador con más de tres décadas de trayectoria en el fútbol sudamericano. Menezes ha dirigido clubes históricos como Corinthians, Flamengo y Cruzeiro, además de haber sido seleccionador de la selección de Brasil. La convocatoria de Perú para estos amistosos internacionales incluye una base de futbolistas que militan tanto en el extranjero como en la liga local. En la portería destacan nombres como Pedro Gallese, mientras que en defensa aparecen jugadores como Marcos López y Oliver Sonne, quienes aportan experiencia internacional al conjunto inca. En el mediocampo figuran futbolistas como Yoshimar Yotún, Jairo Concha y Jesús Castillo, quienes tendrán la misión de darle equilibrio al equipo dirigido por Menezes. En la zona ofensiva destacan atacantes como Alex Valera, Joao Grimaldo y Adrián Ugarriza, encargados de generar peligro en el arco rival.