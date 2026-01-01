BTS regresará con nuevo álbum y gira mundial: esta es la fecha oficial

Seúl, Corea del Sur.- Los fanáticos de BTS, que han esperado durante mucho tiempo el regreso de su banda favorita, ya pueden celebrar.

Las estrellas del K-pop volverán el 20 de marzo con el lanzamiento de un nuevo álbum, el primer disco conjunto del septeto desde 'Proof' (2022), seguido de una gira mundial.



Esto supondrá su primera actividad grupal tras completar el servicio militar obligatorio, afirmó este jueves su agencia de representación. El álbum, cuya fecha de lanzamiento fue revelada por la agencia BigHit Music en un comunicado sin anunciar más detalles, es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022.

El último miembro de la banda surcoreana en completar el servicio militar obligatorio, que había producido la suspensión de sus actividades, fue Suga el pasado junio. En medio de una gran expectación por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música, el director ejecutivo de Hybe (la empresa matriz de BigHit Music), Lee Jae-sang, afirmó a principios del año pasado que los artistas necesitarían tiempo para descansar y preparar material tras concluir el servicio militar.

Legado en el K-pop

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como 'Dynamite' o 'Butter'.