Conozca las calles que estarán cerradas este domingo 9 de noviembre por la movilización de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Libertad y Refundación (Libre) ha convocado a una movilización para este domingo 9 de noviembre de 2025 en Tegucigalpa, la cual iniciará a partir de las 12:00 del mediodía y se desplazará por el bulevar San Juan Bosco, hasta concluir con un evento central en el Estadio Chochi Sosa del Complejo Olímpico.
Debido a esta actividad, varias avenidas y sectores aledaños permanecerán cerrados durante la jornada.
Según un mapa compartido por las autoridades, entre los puntos de restricción de circulación se encuentran la Calle Real de Minas, Avenida República de Costa Rica, Avenida Roble, Avenida Berlín y la zona del Grupo ASICA.
También se verán afectados el acceso a la Rotonda del Bulevar La Hacienda, la Colonia Universidad Norte, la Ferretería Villa Olímpica y las cercanías del Consultorio Jurídico de la UNAH.
Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores y peatones tomar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación, ya que se espera una importante afluencia de personas a lo largo del recorrido y en las inmediaciones del Estadio Chochi Sosa.
El Partido Libre informó que esta movilización forma parte de una jornada de protesta “sin retorno”, cuyo objetivo es exigir garantías para unas elecciones libres, limpias y transparentes en el país.