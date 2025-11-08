Conozca las calles que estarán cerradas este domingo 9 de noviembre por la movilización de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Libertad y Refundación (Libre) ha convocado a una movilización para este domingo 9 de noviembre de 2025 en Tegucigalpa, la cual iniciará a partir de las 12:00 del mediodía y se desplazará por el bulevar San Juan Bosco, hasta concluir con un evento central en el Estadio Chochi Sosa del Complejo Olímpico.

Debido a esta actividad, varias avenidas y sectores aledaños permanecerán cerrados durante la jornada.

Según un mapa compartido por las autoridades, entre los puntos de restricción de circulación se encuentran la Calle Real de Minas, Avenida República de Costa Rica, Avenida Roble, Avenida Berlín y la zona del Grupo ASICA.