  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Conozca las calles que estarán cerradas este domingo 9 de noviembre por la movilización de Libre

Varias calles y avenidas de Tegucigalpa estarán cerradas este domingo 9 de noviembre debido a la movilización convocada por el Partido Libertad y Refundación (Libre)

  • 08 de noviembre de 2025 a las 18:31
Conozca las calles que estarán cerradas este domingo 9 de noviembre por la movilización de Libre

El Partido Libre realizará una movilización que provocará cierres en importantes avenidas, desde el bulevar San Juan Bosco hasta el Estadio Chochi Sosa.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Libertad y Refundación (Libre) ha convocado a una movilización para este domingo 9 de noviembre de 2025 en Tegucigalpa, la cual iniciará a partir de las 12:00 del mediodía y se desplazará por el bulevar San Juan Bosco, hasta concluir con un evento central en el Estadio Chochi Sosa del Complejo Olímpico.

Debido a esta actividad, varias avenidas y sectores aledaños permanecerán cerrados durante la jornada.

Según un mapa compartido por las autoridades, entre los puntos de restricción de circulación se encuentran la Calle Real de Minas, Avenida República de Costa Rica, Avenida Roble, Avenida Berlín y la zona del Grupo ASICA.

Libre convoca a sus militantes para instalarse "sin retorno" en el DC desde el 9 de noviembre

También se verán afectados el acceso a la Rotonda del Bulevar La Hacienda, la Colonia Universidad Norte, la Ferretería Villa Olímpica y las cercanías del Consultorio Jurídico de la UNAH.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores y peatones tomar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación, ya que se espera una importante afluencia de personas a lo largo del recorrido y en las inmediaciones del Estadio Chochi Sosa.

¿Qué calles serán afectadas por la movilización convocada por el Partido Nacional en Tegucigalpa?

El Partido Libre informó que esta movilización forma parte de una jornada de protesta “sin retorno”, cuyo objetivo es exigir garantías para unas elecciones libres, limpias y transparentes en el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias