Rixi Moncada arremete contra "10 familias que impiden el desarrollo del país"

A lo largo del foro televisivo, el presentador Renato Álvarez, divulgó un listado en la que aparecen los apellidos de las familias a las que la candidata oficialista hizo una serie de referencias.

Moncada expuso un discurso centrado en la crítica al modelo económico y en la acusación directa a supuestos grupos de poder económico que, “monopolizan todos los sectores del país”.

“Creo que los 10 millones de hondureños ya no aguantamos, después de 40 años de estar siendo golpeados por estas diez familias. No se trata de si el discurso pega o no electoralmente. Se trata de que hay un sistema, un modelo, un poder fáctico en este país que ha impedido el desarrollo, pese a las riquezas que posee”, expresó Moncada.