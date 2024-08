Honduras anuncia el fin del Tratado de Extradición con Estados Unidos

“Al respecto, con base a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y los artículos 1, que establece que somos un Estado libre, soberano e independiente; el número 15, que establece que el gobierno de Honduras puede celebrar tratados conforme al derecho internacional y que también se deben respetar los principios de autodeterminación y no injerencia en los asuntos internos; y el 245, numeral 4, que establece que mantener la paz y la seguridad interior de la república y repeler todo ataque o agresión exterior es una atribución de la presidenta de la república, de igual forma el numeral 12 establece que es una atribución particular de la presidenta de la república dirigir la política exterior y relaciones internacionales a través de esta cancillería”, leyó reina del comunicado.

”Somos el gobierno, en estos tres que han transcurrido, que más ha extraditado, no solo con Estados Unidos, también con otros países”, detalló.

Reina sostuvo que las “relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo, en el diálogo, en la no injerencia, en no tratar de imponer políticas, no importa las posiciones que asuma otro estado, por los intereses que sea”.

Afirmó que el Gobierno le está enviando un mensaje a Estados Unidos que si quieren cooperar “trabajemos realmente respetándonos mutuamente”.