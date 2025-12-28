Los eventos más relevantes en Honduras en 2025

Messi en Honduras, conciertos importantes y cumbres políticas se encuentran en este recuento de hechos que marcaron la agenda en Honduras este 2025.
Messi en Honduras (febrero)Lionel Messi redondeó un partido inolvidable para los hondureños en febrero de este 2025, al plasmar toda la calidad propia de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El astro argentino fue titular y, en medio de un estruendo de aplausos, salió al minuto 62 por Santiago Morales. Esa hora de juego fue suficiente para evidenciar la enorme clase que tiene el campeón del mundo en Qatar 2022.
Elecciones (marzo y noviembre)Las elecciones primarias en Honduras se vieron empañadas por atrasos a raíz de la llegada de las maletas electorales a los centros educativos, porque algunas iban en buses de la ruta urbana, entre otros atrasos. En noviembre las elecciones se realizaron sin retrasos ni inconvenientes, sin embargo, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) tardaron 24 días en dar la declaratoria oficial a nivel presidencial.
Beéle (marzo y septiembre)En marzo, Beéle hizo su gran debut en Honduras con su “Frente al mar tour”, cautivando a un público entregado que coreó cada tema al unísono de principio a fin. Luego regresó y volvió a imponerse en el Coke Studio Music Fest 2025 en Tegucigalpa, donde fue parte del show con De la Gueto y Lenny Tavárez.
Celac en Honduras (abril)Honduras fungió como anfitrión de la IX Cumbre de la Celac, que se desarrolló en medio de grandes expectativas regionales por acuerdos en temas de democracia, cambio climático, migración y desarrollo sostenible.
Shin Fujiyama (mayo)En el reto 225 km, Shin corrió de San Pedro Sula a La Ceiba para construir seis escuelas en esa zona, con apoyo de donantes de materiales.
Miss Universo 2024 en Honduras (julio)Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, llegó a Honduras como invitada especial del certamen en el país. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió con la danesa, en una reunión que tuvo lugar en Casa Presidencia. No se brindaron más detalles de la reunión.
Honduras sede del Consejo de la Organización Internacional del Café (octubre)La 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café (CIC) abrió oficialmente el 13 de octubre en Expocentro, San Pedro Sula, con la participación de delegaciones de 77 países productores y consumidores, además de instituciones financieras, organismos multilaterales y autoridades del gobierno hondureño.
Congresistas de Estados Unidos dijeron que vendrían a Honduras, pero no llegaron (noviembre)El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad la acreditación de una delegación de observadores internacionales de los Estados Unidos que acompañará las elecciones generales. Rick Crawford (Arkansas), María Elvira Salazar (Florida), Bryan Steil (Wisconsin), Claudia Tenney (Nueva York), Ben Cline (Virginia), French Hill (Arkansas), Ronny Jackson (Texas), Jimmy Panetta (California) y Jim Himes (Connecticut).
Eliminación de Honduras del mundial (noviembre)El 18 de noviembre sigue siendo un día oscuro para el fútbol hondureño, pues fue el día que Honduras quedó fuera del mundial al quedar 0-0 ante Costa Rica.
Natanael Cano en Honduras (noviembre)El conocido como el "Pionero de los Corridos Tumbados" llegó a Honduras el pasado 10 de noviembre, luego de tener que reprogramar la fecha del concierto.
Liberación JOH (diciembre)El registro de la Oficina Federal de Prisiones informó que el exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, fue dejado en libertad el 1 de diciembre. Su salida surge luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que lo indultaría, de los delitos por los que fue condenado a 45 años en prisión.
Conmemoración de 200 años del Ejército de Honduras en diciembre (diciembre)Las Fuerzas Armadas de Honduras conmemoraron el 14 de diciembre 200 años de la creación del Ejército con un desfile militar en Tegucigalpa, en el que participaron alrededor de 4,000 efectivos.
CNE declara presidente de Honduras a Nasry Asfura (diciembre) El hondureño Nasry 'Tito' Asfura fue declarado presidente electo de su país, para lo que tuvo que esperar 24 días desde las elecciones del 30 de noviembre, que fueron salpicadas por denuncias de "fraude" desde antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta "injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros problemas.