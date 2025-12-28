Los eventos más relevantes en Honduras en 2025

Messi en Honduras (febrero)

Lionel Messi redondeó un partido inolvidable para los hondureños en febrero de este 2025, al plasmar toda la calidad propia de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El astro argentino fue titular y, en medio de un estruendo de aplausos, salió al minuto 62 por Santiago Morales. Esa hora de juego fue suficiente para evidenciar la enorme clase que tiene el campeón del mundo en Qatar 2022.