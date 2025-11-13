Luis Redondo ha repartido 176 millones de lempiras en subvenciones

Lara reprochó que el gobierno actual, pese a haber criticado esa práctica cuando era oposición, “ha disparado la entrega de subsidios”, incluso mientras el Congreso permanece cerrado.El congresista cuestionó que no exista registro sobre el destino del dinero: “¿En qué se han invertido estos fondos? No hay manera de justificar dinero que no se puede recibir porque no es una función de los diputados”.De su lado, la diputada nacionalista <b>Merary Díaz</b> declaró que “el Congreso Nacional, aparte de tener una junta directiva que ha impedido sesionar a los diputados, ha socavado la democracia y ha violentado la Constitución de la República al conformar e instaurar una comisión permanente y querer ascender a generales de las Fuerzas Armadas”.“Vemos el derroche del fondo y del dinero del Estado. A ellos no les ha importado el bienestar del pueblo hondureño. Lo que hoy demuestra el derroche de tantos millones que pudieron servirle al pueblo hondureño es financiar sus campañas políticas”, manifestó.Por su parte, la diputada del PSH,<b> Claudia Ramírez</b>, calificó las subvenciones como actos “inconstitucionales” que no cuentan con reglamentación.“Las subvenciones y los bonos, o como el pueblo los quiera llamar, son un acto realmente inconstitucional, que no tiene reglamento, como hemos dicho durante toda esta legislatura”, declaró.