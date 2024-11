ASJ cuestiona que TSC no fiscalice la entrega de las subvenciones en el CN

“No hay informes, nadie da informes ¿y el Tribunal Superior de Cuentas?...yo voy a esperar a ver qué me dice su informe de este año, tienen que jugar un rol porque son un ente contralor del Estado hay que fortalecerlo”, cuestionó.

Tegucigalpa, Honduras.- El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) , Carlos Hernández, cuestionó que hasta la fecha todavía el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no da señales sobre las auditorias a los millonarios fondos entregados a los diputados bajo el concepto de subvenciones en el Congreso Nacional.

El titular de la ASJ, recordó que desde la sociedad civil ya se ha hecho publicaciones respecto al actuar del TSC, donde dentro de los hallazgos se develó que el ente contralor se tardaba hasta siete años para resolver un expediente.

“Allí necesitamos tecnificarlos, hay gente buena allí de carrera, creo que cuando hablamos con ellos dicen que el informe está, pero si no ha sido aprobado por el pleno no pasa”, lamentó, Hernández al tiempo que cuestionó que instituciones como el TSC sean manejadas por partidos políticos y no por personal independiente tecnificado.

El actual Congreso Nacional dirigido por Luis Redondo ha entregado a los diputados solamente en este año (de enero a agosto) 177.8 millones de lempiras por concepto de ayudas sociales y a ONG´s según su portal de transparencia (no ha sido actualizado los últimos tres meses).