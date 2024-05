Redondo reparte a diputados bono de L50,000 para el Día de la Madre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Congreso Nacional (CN) de Luis Redondo comenzó a repartir entre los diputados propietarios y suplentes de todos los partidos políticos un bono de 50,000 lempiras para celebrar el Día de la Madre.

Según las versiones de los propios diputados Libertad y Refundación (Libre), el Partido Salvador de Honduras (PSH), el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL), el bono comenzó a entregarse desde inicios de la semana anterior en las oficinas de Redondo.

Sí los 256 diputados -entre diputados y suplentes- reciben el cheque de 50,000 lempiras, el Estado erogaría más de 12 millones 800 mil lempiras para la celebraciones en sus comunidades.

Aunque existen diputados que no aceptan los bonos y más bien cuestionan su entrega.

“El bono se está entregando desde la semana pasada y solo hoy y mañana será entregado a todos los diputados que deseen aceptarlo”, confirmó el congresista Jorge Zelaya del Partido Nacional.

Aseveró: “los congresistas estamos para legislar, no para recibir bonos; en lo personal, yo no acepto ese dinero y nunca lo he hecho”.

Cada tres meses los congresistas que toman el dinero están obligados a rendir cuentas. “Cuatro veces al año hay liquidaciones”, afirmó Zelaya.

EL HERALDO intentó comunicarse con el presidente del Legislativo, Luis Redondo, y con los vicepresidentes Rasel Tomé y Hugo Noé Pino, para conocer mayores detalles de la entrega de los recursos públicos, pero ninguno respondió a las llamadas ni mensajes.

El diputado de Libre, Oved López, justificó que “de los 50 mil lempiras hay que rendir cuentas porque son fondos destinados a ayuda social”.

En los últimos días, diputados solicitaron a Luis Redondo para que en lugar de dar el cuestionado bono, se armaran canastas desde Banasupro para regalar a las madres en su día (domingo 12 de mayo), pero nunca respondió a la petición.